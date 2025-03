Nuove chiusure sulle Autostrade lombarde. Come comunicato in queste ore da Autostrade per l'Italia è in programma sulla A4 Milano Brescia una chiusura nelle notti tra venerdì 7 marzo e domenica 9 marzo.

Nelle notti tra venerdì e domenica chiude la stazione di Agrate sulla A4

La chisuura rigurda la stazione di Agrate Brianza, in entrata verso Brescia, ed è necessaria per consentire lavori propedeutici alla riqualifica del sottovia fluviale Molgora, nelle due notti di venerdì 7 e sabato 8 marzo, con orario 21:00-6:00. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Cavenago.