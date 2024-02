Nelle vene di Clara scorre sangue di Vimercate

Nelle sue vene scorre anche un po’ di sangue di Vimercate. C’era anche un pezzo della città la scorsa settimana sul palco di Sanremo in occasione della 74esima edizione del Festival della canzone italiana.

Clara protagonista a Sanremo

Non molti sanno che la giovane Clara Soccini, per tutti semplicemente Clara, 24 anni, star tra i più giovani, classificatasi 24esima con "Diamanti grezzi", ha un legame particolare con Vimercate.

La mamma è cresciuta a Vimercate, la zia è una nota pediatra in città

La mamma, Francesca Zanetto, è cresciuta in città dove ha frequentato anche le scuole. Per poi trasferirsi in provincia di Varese, dove Clara è nata e cresciuta. Tanti i vimercatesi ancora legati a Francesca, che la scorsa settimana hanno fatto il tifo e votato per la giovane cantante. Tra loro c’era sicuramente anche la zia della giovane artista, Federica Zanetto, sorella di Francesca, volto e professionista molto nota a Vimercate, dove ancora vive; è infatti una nota e apprezzata pediatra. Tanto che nel 2017 l’Amministrazione comunale allora guidata dal sindaco Francesco Sartini l’aveva anche insignita della benemerenza civica.

La carriera

Clara è un volto notissimo soprattutto tra i giovani. Prima grazie alle sue esibizioni su TikTok che l’hanno fatta conoscere a milioni di ragazze e ragazzi e poi anche come modella e, soprattutto, grazie alla sua partecipazione, con un ruolo da protagonista, nella fortunatissima serie Tv "Mare fuori", nella quale interpreta il ruolo di "Crazy J", una cantante che, grazie ad un singolo, "Origami all’alba", inciso tra le sbarre del carcere minorile, diventa una star della musica. Dalla fiction ala realtà, il singolo ha scalato le classifiche e ha vinto un disco di platino lanciando di fatto la carriera musicale della giovane artista.

Clara è approdata al palco dell’"Ariston" dove aver vinto nel dicembre scorso "Sanremo Giovani" con la canzone "Boulevard".

Ha aperto il festival, poi domenica da Fazio

Martedì scorso ha avuto l’onore, prima ad esibirsi, di aprire la 74esima edizione del Festival con un brano che ha subito conquistato tutti. E a giorni uscirà anche il suo primo disco. Anche se la classifica finale non l’ha premiata come meritava, la sua canzone è già tra le più trasmesse nelle radio. Non a caso domenica sera Clara è stata ospite alla trasmissione "Che tempo che fa", da Fabio Fazio. Qui la giovane ha raccontato anche del rapporto speciale con mamma Francesca, sua prima fan sui social.

La mamma: "Forte legame con Vimercate"

"Sono cresciuta a Vimercate, dove ho frequentato le scuole - ha raccontato alla nostra redazione mamma Francesca - Conservo un legame forte, anche perché in città vivono ancora mia sorella e mia fratello. Appena posso ci torno; e anche Clara, soprattutto quando era più piccola".

Il successo di Clara ha consentito a mamma Francesca in questi giorni anche di ritrovarsi, seppur via telefono e social, con gli amici di Vimercate.

"In tanti anche da Vimercate hanno sostenuto Clara - ha concluso Francesca - E’ stata una bella occasione per risentire persone che non vedo da tempo".

E sicuramente anche per il prosieguo della carriera, la 24enne potrà contare sul sostegno dei vimercatesi.