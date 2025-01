Rigenerazione urbana attraverso la forestazione. Cinquecento tra nuovi alberi e arbusti piantati un'ex cava in un'area fortemente antropizzata, che forniranno ossigeno e riparo dal caldo d'estate, assorbendo CO2. E' l'obiettivo della forestazione messa in atto a fine 2024 nella Piana del Novale, a Nova Milanese, nell'ambito della Campagna nazionale Foresta Italia, promossa Rete Clima e con il sostegno di Tecne, cuore ingegneristico del Gruppo Autostrade per l'Italia che pone la partecipazione a quest'iniziativa all'interno della sua strategia Esg.

Nell'ex cava troveranno posto mille piante

Nell'area prescelta si è promossa una strategia innovativa con la creazione di una BioForest: ovvero foreste orientate alla tutela della biodiversità animale e vegetale, qui realizzate secondo la particolare tecnica delle Tiny-Forest o Miyawaki Forest, che promuove la crescita rapida delle piante in un ecosistema particolarmente vitale e reattivo. L'area sarà curata da Rete Clima per tre anni, così da garantire la crescita sana e robusta delle piante.

L'ecosistema foresta porta diversi benefici all’uomo

Non solo assorbe e immagazzina CO2, mitigando il cambiamento climatico, ma in contesti urbani ed extraurbani migliora la qualità dell'aria perché assorbe anche gli inquinanti; fornisce spazi ricreativi; riduce l’effetto isola di calore grazie sia all’ombreggiatura sia alla traspirazione e fotosintesi del fogliame; tutela la presenza di buon terreno permeabile all'acqua, sempre più scarso nelle città con effetti potenzialmente pericolosi; assicura continuità ecologica. E può dar vita a veri e propri hotspot di biodiversità, specialmente se progettata, realizzata e mantenuta ad hoc.

L'accordo

A fine ottobre 2024, Tecne ha sottoscritto una collaborazione a livello nazionale con Rete Clima - ente tecnico, realtà leader in Italia nello sviluppo di progetti Esg per le aziende, aderendo a Foresta Italia, la più grande azione nazionale di forestazione sostenuta da soggetti privati in Italia. Iniziativa in linea con diversi punti dell'Agenda 2030 dell'Onu.

Foresta Italia è realizzata in partnership con Coldiretti e Pefc (Programme for the Endorsement of Forest Certification) e gode del patrocinio dei ministeri dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase), dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (Masaf), e dei Carabinieri Forestali. Tecne parteciperà anche alla creazione di una seconda area forestale urbana con la piantumazione di altri 500 tra alberi e arbusti a Mezzocammino (Roma, Municipio IX) nella primavera di quest'anno.

Queste iniziative fanno parte del più ampio piano del gruppo Aspi in tema di sostenibilità: piano grazie a cui sono già stati piantati sulle pertinenze di Autostrade per l’Italia 30 ettari di verde, pari alla superficie di 40 campi da calcio, per un totale di più di 10mila piante messe a dimora e un risparmio di CO2 pari a 180 tonnellate l'anno. E nei prossimi anni gli ettari totali coperti da Aspi saranno 60 (quasi 86 campi da calcio), con 20mila piante messe a dimora e un risparmio di 360 tonnellate di CO2 su base annua.

Questo progetto si inserisce nella più ampia strategia di sostenibilità ambientale e sociale di Aspi, che ha tra i principali obiettivi anche la riduzione delle emissioni attraverso lo sviluppo di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, progetti di mobilità intelligente, l'implementazione di innovazioni tecniche per l'efficienza energetica, la sperimentazione, grazie ad Amplia e Tecne, di materiali a ridotte emissioni e un sempre più esteso utilizzo di energia rinnovabile sulla rete del Gruppo.

Lo scorso settembre Autostrade per l’Italia ha inoltre pubblicato il suo “Climate Transition Plan” che definisce strategie, obiettivi e azioni concrete per ridurre le emissioni climalteranti e adattare le infrastrutture ai fenomeni climatici estremi.