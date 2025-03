Nello studio, nello sport e nella vita: la città premia le sue eccellenze

Eccellenze nella scuola e nello sport. Ma anche e soprattutto nella vita. Giornata di festa, domenica, a Villasanta per l’ormai tradizionale cerimonia di consegna delle borse di studio e degli attestati sportivi: un momento organizzato dall’Amministrazione comunale e sempre molto sentito dalla comunità.

Nello studio, nello sport e nella vita: Villasanta premia le sue eccellenze

A fare gli onori di casa, il sindaco Lorenzo Galli e l’assessore Lara Galimberti:

"La scuola e lo sport sono due capisaldi della vita della nostra città - le loro parole - Oggi però non premiamo solamente le eccellenze villasantesi da un punto di vista dei risultati, bensì vogliamo celebrare anche tutti gli studenti, gli atleti e le personalità delle associazioni sportive che si sono distinti per il proprio percorso umano, fatto di sensibilità, attitudini personali e senso di appartenenza".

Le borse di studio

I giovani delle scuole medie che hanno ricevuto le borse di studio per aver completato il proprio percorso di studi con il massimo dei voti sono: Ariadna Delfa Carreras, Lavinia Riva, Riccardo Radaelli, Maia De Broi, Davide Arlotta, Luca Gaiani, Simone Locatelli, Liu Yi Bin, Klea Prendi, Fabio Angelelli, Amelia Leomanni, Arianna Lindner, Gabriele Paolilla Ilaria Viti. Speciali riconoscimenti per il proprio percorso umano sono invece stati consegnati a: Niduki Keshala Methisge Obris, Mirko Confalone, Francesca Pisoni ed Elena Sala. Poi è stata la volta degli studenti delle scuole superiori (dalla prima alla quarta): Irene De Marco, Nico Di Sarno, Jennifer Tarantino, Alessandro Lindner e Chiara Bignotti. Per quanto riguarda le Maturità eccellenti: Maria Sole Andreoni, Giorgio Lorusso, Leonardo Pelugan, Sara Sodano, Valeria Felisari e Denise Surano (STEM).

Le eccellenze sportive

Momento tanto atteso anche quello delle eccellenze sportive, riconoscimenti dedicati ad atleti delle società locali che si sono distinti per i risultati ottenuti lo scorso anno. Per l’Athletic Club: Elisa Ferrari e Caterina Meani. Per il Judo Brianza: Giorgia Grassi ed Emma Roitberg; per la Robur et Virtus: Lucia Redaelli, Giulia Maggioni, Lorella Mandelli, Alessia Riva, Lisa Maini, Camilla Cereda, Aurora Argiero, Sveva Sala, Sofia Cambiaghi, Alessia Montrasio, Arianna Repossi, Vittoria Paleari, Chiara Galli; per la «Gerbi»: Claudio Ricciutelli; per il Tennis Club: Carla Giambelli.

Riconoscimenti speciali

Ulteriori encomi sono infine stati consegnati ad alcune personalità di spicco delle società che si sono distinti per meriti particolari. Per la Cosov: Marco Cupelli; per il Real Villasanta: Mario Ronchi; per il Gruppo Pescatori: Enrico Margottini; per il Judo Brianza: Mattia Farina, Riccardo Farina, Federico Avellino, Francesco Bignone ed Enea Leo; per NG Palestre: Chiara Ceruti; per Passi d’Autore: Giulia Ermes Rossi; per il Team 86 Villasanta: Cornelia Fumagalli.