Nell’uovo di Pasqua il senso unico di via Filzi

Nell’uovo di Pasqua il nuovo senso unico di via Filzi. Scatterà martedì 7 aprile, subito dopo Pasqua, la piccola-grande rivoluzione viabilistica a Omate di Agrate Brianza.

Annunciata lo scorso autunno, sarebbe dovuta essere operativa tra la primavera e l’estate e invece l’Amministrazione comunale ha deciso di partire già con l’inizio di aprile.

Stop al traffico di attraversamento di Omate

L’intento è quello di limitare ulteriormente il fenomeno del traffico di attraversamento di chi sceglie la via che attraversa la frazione per evitare le code e i rallentamenti, soprattutto per chi viene da Burago e nelle ore di punta, lungo la strada provinciale.

In sostanza con l’entrata in vigore della nuova viabilità l’accesso a via Filzi da Nord (Burago) sarà sempre consentito (il divieto nella fascia 7-9 non ci sarà più), ma chi imboccherà la strada non potrà più percorrerla nella sua interezza, fino alla rotonda dopo il cimitero, bypassando così la coda lungo la provinciale.

Giunto all’intersezione con via Cavour e via Damiano Chiesa, si troverà di fronte un divieto d’accesso al secondo tratto di via Filzi e dovrà quindi svoltare a sinistra, verso l’oratorio, o a destra, verso il centro di Omate. Limitazione che allunga il percorso, facendo di fatto venir meno i vantaggi della scorciatoia. I due sensi di marcia riprenderanno soltanto nell’ultimo tratto verso Sud di via Filzi, dopo l’intersezione con via Croce.

Di contro, quindi, chi proverrà da Sud (Caponago), viaggerà per un primo tratto con i due sensi di marcia e poi, dall’intersezione con via Croce, proseguirà a senso unico fino all’incrocio con via Cavour e via Damiano Chiesa, da dove riprenderà il doppio senso di marcia.

Il divieto verso Sud nel tratto compreso tra via Cavour e via Croce, esteso alle 24 ore, consentirà inoltre alla Polizia locale di effettuare controlli per il rispetto dello stesso in maniera più sistematica. Le limitazioni e i divieti non riguarderanno i mezzi del trasporto pubblico che potranno continuare a viaggiare lungo via Filzi da Nord a Sud per tutta la sua interezza, con la creazione di una corsia a loro dedicata.

Il sindaco: “Sul posto la Locale per verificare che tutto proceda per il meglio”