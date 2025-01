Nessun candidato e spirito poco costruttivo, addio al "Comitatone" dei genitori

Il "Comitatone" al capolinea, dopo 5 anni, per mancanza di adesioni.

La fine del Comitato dei genitori di Agrate e Omate

Era il novembre del 2019 quando i due comitati dei genitori dei bambini e dei ragazzi delle scuole di Agrate e della frazione di Omate si unirono per dare vita ad un unico grande gruppo di lavoro sotto il cappello dell’istituto comprensivo Bontempi.

Tante iniziative

Tante le iniziative messe in campo: le feste di fine anno, le iniziative natalizie, i banchetti e le raccolte fondi con finalità benefiche, gli incontri di approfondimento su vari temi legati all’educazione e alla crescita dei ragazzi. E quel legame fondamentale con la dirigenza dell’istituto, i docenti e l’Amministrazione comunale che aveva dato ottimi frutti.

Nessun candidato

Ora la doccia fredda, come annunciato con una lettera che il direttivo uscente ha diffuso negli ultimi giorni di dicembre.

"Cari genitori - esordisce la lettera aperta - con grande rammarico vi annunciamo che, al 18 dicembre, data di chiusura delle candidature, nessun genitore ha comunicato la propria candidatura per le tre cariche del Consiglio direttivo del Comitatone Genitori; un'associazione che per esistere non ha bisogno solo del Direttivo, ma anche e soprattutto della partecipazione dei genitori".

"Spirito poco costruttivo"

Una crisi che, come prosegue la missiva, aveva già fatto suonare alcuni campanelli dall’allarme in particolare per il poco coinvolgimento dei genitori e per uno spirito sempre meno costruttivo.

"Nonostante le attività, le iniziative e l'impegno del Comitatone sia sempre stato costante - si legge ancora - purtroppo negli ultimi anni abbiamo visto una partecipazione attiva dei genitori volontari, sempre meno numerosa (dato riscontrato anche dalla scuola). Il desiderio di aderire ad eventi o attività per i propri figli rimane, ma purtroppo senza la disponibilità di genitori sufficienti alla realizzazione, rende infattibile la gestione. Quanto sopra citato è anche stato, nell’ultimo periodo, contrassegnato da uno spirito sempre meno costruttivo e di aggregazione tra i genitori come associazione".

La fine

Inevitabile quindi l’amaro annuncio:

"A partire dal primo gennaio il Comitatone Genitori non può proseguire; pertanto si scioglierà e non saranno più gestiti gli eventi che di consuetudine venivano realizzati (es. raccolta fondi, Oasi solidale, foto di classe, festa fine ciclo…)".

Quasi 10mila i fondi raccolti grazie alle iniziative. Quanto avanzato verrà lasciato, come da statuto, all’istituto comprensivo "per l’acquisto di materiale al fine di migliorare lo svolgimento delle attività formative".

Infine, gli amari ringraziamenti del direttivo uscente, che lasciano però aperto un piccolo spiraglio di speranza per il futuro: