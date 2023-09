Network Contacts, buone notizie per i dipendenti rimasti senza lavoro

Buone notizie in arrivo per i dipendenti della Network Contacts di Concorezzo. Quest'oggi, giovedì 14 settembre 2023, si è tenuta in Regione Lombardia un'importante udienza per discutere delle sorti degli impiegati rimasti senza lavoro. Dipendenti che nelle scorse settimane avevano denunciato la gravità della loro posizione attraverso una serie di comunicati congiunti.

Preoccupazione emersa nelle scorse settimane

La situazione occupazionale di tre aziende operanti in Lombardia è stata al centro della seduta odierna della Commissione Attività Produttive, presieduta da Marcello Ventura (FdI). Hanno partecipato agli incontri numerosi consiglieri regionali e una rappresentanza del settore Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia. Al "Pirellone" sono state analizzate le situazioni dei negozi "Grancasa" di Desenzano del Garda e Paderno Dugnano, di Uber Eats (Milano) e, appunto, della "Network Contacts" di Concorezzo. Nello specifico, i rappresentanti sindacali di quest'ultima hanno chiesto il rispetto della clausola sociale che prevede il mantenimento dei posti di lavoro nel caso di subentro nella esecuzione di un servizio e hanno auspicato un coinvolgimento concreto da parte di Mediobanca. Sono intervenuti rappresentanti della Provincia di Monza Brianza e delle aziende subentranti, che hanno dichiarato la disponibilità a recuperare una quota parte dei lavoratori.

"Il lavoro e la salvaguardia dei livelli occupazioni - ha detto il Presidente Ventura - sono al centro delle politiche regionali e pertanto anche la Commissione contribuisce al raggiungimento di questi obiettivi favorendo la conoscenza dei problemi ascoltando le parti coinvolte. Riguardo ai casi approfonditi oggi, l’auspicio è che il confronto tra lavoratori e aziende possa compiere nei prossimi giorni importanti e decisivi passi in avanti".

La soddisfazione dei dipendenti

L'udienza di quest'oggi ha rappresentato un primo passo in avanti in vista di una risoluzione positiva della vicenda. Nelle scorse settimane, lo ricordiamo, erano stati proprio i dipendenti della "Network Contacts" a chiedere a gran voce un intervento delle istituzioni locali e nazionali (Regione Lombardia, Ministero del Lavoro e Ministero delle imprese e del Made in Italy).

"Oggi possiamo sicuramente dire di aver fatto un passo in avanti - spiega Vito Paparo, dipendente e rappresentante sindacale della Uil - Finalmente si intravede un spiraglio in questa vicenda... MedioBanca ha preso contatto con le tre aziende subentranti e che erano presenti in audizione: ques'ultime hanno confermato la loro disponibilità nel controllare i rispettivi volumi e nel cercare di inserire i dipendenti all'interno della propria forza lavoro. Le aziende in questione sono "Numero Blu", "Covisian" e "MeglioQuesto": in alcuni casi la soluzione è più semplice, in altri più complicata. Ora queste tre imprese torneranno a confrontarsi con MedioBanca, speriamo nel breve periodo".

La soddisfazione della Lega

Su quanto accaduto quest'oggi in Regione Lombardia sono intervenuti il Consigliere regionale Silvia Scurati (Lega), vicepresidente della IV Commissione ‘Attività produttive’ del Pirellone, e Alessandro Corbetta capogruppo della Lega in Consiglio regionale.