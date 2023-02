"New Life" chiude dopo quasi cinquant'anni. Lo storico negozio di abbigliamento alla Valera di Varedo era stato il set di alcune puntate di "Scherzi a parte"

Quasi cinquant'anni di "New Life"

Gli abiti del suo negozio hanno vestito noti personaggi televisivi e più volte i locali di viale Brianza 130 alla Valera di Varedo sono stati il set di esilaranti puntate di "Scherzi a parte". Con la chiusura del negozio di abbigliamento "New Life", una delle prime attività avviate al quartiere Valera, si conclude anche un pezzo di storia durata quasi 50 anni.

Il titolare è andato in pensione

Seppur a malincuore, con la fine di gennaio, il titolare Enrico Bellosio, per tutti Chicco, ha deciso di abbassare la serranda per l’ultima volta e andare in pensione.

"Negli ultimi due anni tra pandemia e crisi generale erano più le spese che il guadagno - ha notato Bellosio - la gente preferisce fare acquisti online o nella grande distribuzione. Io ho sempre preferito la qualità, mi piaceva spiegare ai clienti la scelta di determinati tessuti, seguirli e consigliarli, quindi per me è difficile capire questo cambiamento, così, visto che sono arrivato a 71 anni, ho preferito darci un taglio".

Gli esordi con la jeanseria

Bellosio aveva aperto il negozio in viale Brianza nel 1976, inizialmente era una jeanseria che proponeva le marche più in voga del momento, poi si sono aggiunti altri capi d’abbigliamento sia maschile che femminile, sempre di note griffe.

"I miei clienti arrivavano da tutte le parti, qualcuno anche da Bergamo - ha raccontato il commerciante - in quegli anni alla Valera c’erano la metà delle case di oggi e i negozi erano giusto quelli che vendevano beni essenziali".

Una preziosa guida

All’inizio non è stato facile ma Bellosio ha saputo trovare una guida preziosa:

"Mi ha aiutato tanto Paolo Di Pasquale, fondatore del negozio che c’è ancora oggi davanti al Comune. Tanti mi davano del pazzo ma lui mi ha incoraggiato, all’inizio non avevo soldi e lui mi ha dato le dritte giuste per farmi dare la merce in conto vendita e mi ha accompagnato dai suoi fornitori"

I vip e il set di "Scherzi a parte" in negozio

Gli affari hanno subito ingranato la marcia giusta e a dare una mano in negozio a Chicco sono arrivati anche la sorella, due commesse e un vetrinista che è poi diventato il direttore del negozio, quest’ultimo si occupava in particolare della fornitura dei vestiti per le trasmissioni televisive.

"Tra queste c’era soprattutto “Scherzi a parte”, il mio negozio ha fatto anche da set per vari scherzi, una volta hanno piazzato ben 13 telecamere nascoste - ha continuato Bellosio - sono stati qui personaggi noti della tv come Teo Tecoli, Anna Falchi, Max Biaggi".

La chiusura a malincuore

Quando "New Life" era sulla cresta dell’onda, Bellosio aveva aperto anche altri due negozi a Desio e a Minorca, isola delle Baleari.