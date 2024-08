Nido, da settembre rincari a causa dell'adeguamento Istat

Aumenti dal prossimo anno scolastico per l’iscrizione all’asilo nido comunale «Albero Grande» di Giussano, a causa di adeguamenti Istat.

Adeguamento Istat del 5,4%

Tariffe più care da settembre per i bambini iscritti all'asilo nido comunale di Giussano. L'iscrizione infatti costerà un po’ di più a causa di un adeguamento Istat. Si pagherà dunque il 5,4% rispetto all’annualità 2023/2024 a causa di adeguamenti Istat.

Tariffe

I costi vanno da 189,30 euro (con 23 giorni di frequenza) per le famiglie che sono nella prima delle 13 fasce previste a Giussano (fino a 8000 euro di Isee) ad un massimo di 888, 84 euro per l’ultima fascia (oltre i 53.000 euro di Isee). Nel mezzo le famiglie con fasce Isee più contenute: ad esempio per la quinta fascia (fino a 15.000) sono 418 euro mensili, mentre con Isee fino a 28.000 sono 494 euro che diventano 532 euro nell’ottava fascia (fino a 33.000 euro).

Tariffe più alte ovviamente anche per i non residenti: per la prima fasce Isee, si pagherà al mese 246 euro, per la dodicesima (fino a 53.000 eu ro) si pagherà 888,84 euro.

Sono poi stati fissati anche gli importi per il servizio post nido, che sommati alla quota mensile con orario normale vanno da 202 euro, per la prima fascia, fino a 951,05 per l’ultima fascia.

Misura Nidi Gratis

Il Comune ha però aderito alla misura «Nidi Gratis Plus» 2024/2025 di Regione Lombardia; la Regione ha voluto ampliare la platea dei possibili destinatari per il prossimo anno educativo, prevedendo la possibilità di partecipazione anche per le famiglie con Isee fino a 25.000 euro anche al fine di allineare la misura regionale con la prima fascia Isee prevista dalla misura nazionale.

Erogherà quindi direttamente ai Comuni a copertura della quota di retta mensile che eccede l’importo rimborsabile da INPS, secondo le seguenti modalità: per le famiglie con Isee fino a 20.000,00 l’intervento regionale coprirà l’intera quota di retta mensile che eccede l’importo rimborsabile da INPS; per le famiglie con Isee da 20.000,01 a 25.000 l’intervento regionale coprirà invece la quota di retta mensile che eccede l’importo rimborsabile da INPS fino ad un contributo massimo di 100 euro eccedente l’importo rimborsabile da INPS (272,72 euro o 327,27 euro).