Non hanno presentato la dichiarazione dei redditi e lo stato patrimoniale, in barba agli obblighi di trasparenza previsti dalla legge per chi ricopre incarichi politici.

Niente redditi in barba alla trasparenza: l’Anac multa i due ex sindaci consiglieri

I due ex sindaci di Carate Brianza, Francesco Paoletti e Marco Pipino, dal 26 giugno 2018 eletti consiglieri di minoranza, sono stati sanzionati dall’Anac, l’Autorità nazionale anticorruzione.

Nei due disgiunti provvedimenti amministrativi - pubblicati anche sul portale internet di Anac - al professor Paoletti, capogruppo del Partito democratico e all’avvocato Pipino, rappresentante della lista civica che porta il suo nome, vengono inflitte «multe» da 500 euro ciascuno (ma si rischia fino a 10 mila euro, ndr), il minimo previsto per la mancata comunicazione di quanto disposto dall’articolo 14 del decreto legislativo del 14 marzo 2013, all’epoca del governo Monti, che prevede appunto l’obbligo per sindaco, assessori e consiglieri della pubblicazione delle dichiarazioni reddituali e patrimoniali, della titolarità di imprese, delle partecipazioni azionarie proprie, eventualmente del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché di tutti i compensi cui dà diritto l’assunzione della carica.

L’ex sindaco del Pd ha omesso di fornire la documentazione e di comunicare i redditi percepiti nel 2020 (lo aveva fatto nel 2019 dichiarando un reddito imponibile di 86.908 euro) , mentre Marco Pipino, ex primo cittadino di Alleanza nazionale - che nell’ultima pubblicazione di trasparenza ha dichiarato 22.475 euro - non aveva provveduto a comunicare i dati reddituali relativi all’anno 2019.

La segnalazione

«Dimenticanze», che sono state così sanzionate dall’Autorità in seguito alla segnalazione fatta ad Anac, nel mese di luglio, da parte del segretario comunale, Ivan Roncen, responsabile in Comune per la prevenzione della corruzione e trasparenza.

Le successive verifiche dell’Organismo indipendente di valutazione del Comune hanno accertato l’inadempienza dei due ex sindaci e, a metà ottobre, Anac ha quindi provveduto a trasmettere la comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio a Paoletti e all’avvocato Pipino tramite raccomandata che è rimasta però in giacenza negli uffici postali senza essere ritirata.

Scaduto entro sessanta giorni (il 22 dicembre, ndr) il termine per il pagamento della sanzione in misura ridotta e non essendo pervenute memorie difensive o richieste di audizione da parte dei due destinatari del provvedimento, il Consiglio dell’Autorità nazionale anticorruzione nella persona del presidente Giuseppe Busia ha disposto la sanzione di 500 euro per ciascuno dei due ex sindaci che, entro un mese, dovranno quindi ora provvedere al pagamento.

(nella foto di copertina Francesco Paoletti, ex sindaco del Partito democratico e dal 2018 capogruppo di minoranza in Aula e Marco Pipino, avvocato, già primo cittadino, esponente in Consiglio comunale della civica «Pipino sindaco»)