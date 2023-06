Niente soldi per l'oratorio: la comunità aiuta le famiglie in difficoltà

Ci sono famiglie che «accanto al desiderio di poter permettere ai propri figli di partecipare alle attività dell’oratorio estivo, vivono la difficoltà di sostenerne il costo economico». A loro è rivolto il fondo aperto dalla Comunità pastorale Santa Caterina di Besana in Brianza anche in questo 2023.

Come donare

«Nel concreto chiediamo a chi è sensibile a questo argomento, a chi desidera essere parte dell’oratorio estivo tramite il proprio contributo economico, a chi ritiene che l’oratorio possa continuare ad essere una opzione educativa interessante, di contribuire» spiegano dalla parrocchia. Come? Tramite bonifico bancario (IBAN: IT42 H089 0132 5200 0000 0800 631, Parrocchia San Siro Vescovo, Pastorale Giovanile Besana, causale FONDO WELFARE OE 2023).

C'è tempo fino al 30 giugno

La chiusura della raccolta fondi è prevista per il 30 giugno ed il mese successivo sarà dato conto del consuntivo dell’iniziativa che permetterà a ragazzi di famiglie in difficoltà economica, segnalate in collaborazione con la Caritas, di frequentare il Grest partito lo scorso lunedì.

Nel 2022 ben 22 giovani erano stati sostenuti con i contributi raccolti, arrivati a 3 mila e 250 euro, 2 mila e 795 gli euro utilizzati, l’avanzo (455 euro) «rimesso in circolo» dandone disponibilità per le iniziative della Caritas.