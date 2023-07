Un’operazione che evita una «colata» di cemento su uno spazio ora in buona parte «vergine» e che, al contempo, consente al Comune di Agrate di ricavare nuovo verde, parcheggi e di destinare una struttura già esistente ad uso sociale.

No a nuove palazzine in centro, il Comune compra un’area dietro alle vecchie scuole

Ammonta a 1.180.000 euro l’operazione di acquisto da parte dell’Amministrazione comunale di un’area privata, di poco più di 3.500 metri quadrati, posta al civico 7 di via Ferrario. Per intendersi alle spalle dell’ex scuola elementare che, come noto, il Comune ha ceduto alla Provincia di Monza e Brianza che a breve avvierà i lavori di riqualificazione per farne la nuova sede dell’istituto superiore «Floriani», ora a Vimercate.

L’accordo tra sindaco Simone Sironi e proprietà è già stato raggiunto. Per poter procedere alla firma dell’atto di compravendita il primo cittadino aveva però bisogno del nulla osta del Consiglio comunale che che è stato discusso e votato (scontato il via libera) in occasione della seduta di giovedì, 29 giugno in cui c'è stata anche qualche polemica: la minoranza di centrodestra infatti ha lasciato l'aula per protesta non partecipando al voto.

Operazione a "costo zero"

Operazione di fatto «a costo zero» per l’Amministrazione a fronte della vendita di un’area comunale in località Cascina Vignolina dove è stato realizzato un grande parcheggio privato, per un importo di 1.230.000 euro.

Sull’area di via Ferrario, su cui ad oggi insistono un’abitazione di 200 metri quadrati e un box di poco meno di 50, il privato aveva già ottenuto il via libera, come previsto dal Pgt vigente, per la realizzazione di due palazzine ad uso residenziale di 3 piani ciascuna, occupando sostanzialmente tutta la superficie del comparto, con una dotazione di 11 parcheggi. E a breve avrebbe anche potuto incominciare i lavori.

Così non sarà, come spiegato dal vicesindaco e assessore con delega al Territorio, Marco Valtolina.

«L’obiettivo principale d questa operazione di acquisto è salvaguardare un’area verde strategica nel centro del paese su cui il privato avrebbe potuto, legittimamente, realizzare quanto previsto dal Pgt - ha spiegato l’esponente della Giunta - Area, come detto strategica, non solo per la posizione centrale, ma anche perché si trova alle spalle delle ex scuole, dove nascerà il nuovo istituto scolastico superiore. L’acquisizione del comparto ci consentirà quindi di dotare l’area di ulteriori parcheggi, senza però sacrificare il verde presente, che verrà valorizzato e messo a disposizione della comunità, conservando anche le importanti alberature che lo caratterizzano».

Infine, la villa da 200 metri quadrati che, grazie all’acquisizione del Comune, non verrà abbattuta. Verrà riqualificata e utilizzata con destinazione probabilmente sociale. «Anche se nello specifico non abbiamo ancora definito la destinazione, di certo la struttura verrà recuperata», ha confermato l’assessore.