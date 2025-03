No al pedaggio sulla Milano-Meda: il Pd pronto a depositare altre mille firme

No al pedaggio sulla Milano-Meda, il consigliere regionale del Pd, Gigi Ponti: “Il nostro impegno prosegue, pronti al deposito di ulteriori mille firme”.

Prosegue senza sosta la raccolta firme partita dal consigliere regionale Gigi Ponti e dai circoli Pd della Valle del Seveso contro il pedaggio:

“E' una questione di equità verso il territorio - spiega Ponti - perché i cittadini non possono pagare due volte un’infrastruttura da sempre gratuita per sostenere Pedemontana, peraltro già largamente finanziata con fondi pubblici”.

Dal canto loro, i segretari dei circoli Pd della Valle del Seveso insistono su un punto:

“Penalizzare un territorio come la Brianza e tutto il Nord milanese con pedaggi che pesano sulle economie delle aziende e sui redditi delle persone è un atteggiamento miope. Soprattutto - precisano all’unisono - optare per il pedaggio della B2 è una scelta che denuncia la totale inconsapevolezza di una mobilità già oggi fortemente congestionata, e dimostra come Regione opti per valutazioni di costo e non di valore".