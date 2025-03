No Pedemontana, la protesta contro l'autostrada è approdata al quartiere Polo di Meda.

No Pedemontana, protesta rumorosa al Polo

Venerdì 7 marzo 2025, a partire dalle 17.30, il coordinamento No Pedemontana e altri comitati hanno organizzato un presidio rumoroso tra via Tre Venezie e via Marco Polo, in prossimità della rotonda all'uscita della Milano-Meda. "Armati" di fischietti, flauti, coperchi e pentole, ma anche di striscioni contro la Pedemontana, hanno attirato l'attenzione degli automobilisti in uscita dalla superstrada.

"Non asfaltate il Polo"

Presenti numerose pattuglie di Carabinieri e Polizia Locale per garantire la sicurezza, anche se il tutto si è svolto in modo molto tranquillo per poco più di un'ora. "Non asfaltate il Polo", "No alla privatizzazione della Milano-Meda", "No all'autostrada dei veleni" sono solo alcune delle frasi riportate sugli striscioni che i manifestanti tenevano in bella mostra ai lati della strada e perfino sulla rotatoria.

"Si organizzi un incontro pubblico su Pedemontana"