No Pedemontana, via alla raccolta firme per organizzare un incontro pubblico

Al mercato di Seveso il coordinamento No Pedemontana ha lanciato una raccolta firme per esigere che Pedemontana organizzi un incontro pubblico.

"Pedemontana deve spiegare"

Un banchetto al mercato di Seveso da cui è partita la raccolta firme per chiedere a Pedemontana di organizzare un incontro pubblico. Il coordinamento No Pedemontana ha allestito un gazebo al mercato sevesino di via Redipuglia nella mattinata di sabato 23 marzo.

"Da diversi mesi Pedemontana annuncia l'avvio dei lavori per la realizzazione dell'autostrada. Lavori che attraverseranno luoghi ancora oggi contaminati dalla diossina. Di fronte a questo scenario la trasparenza di Pedemontana è fondamentale ed è un dovere - spiega Davide Biggi, del coordinamento - Per questo abbiamo sollecitato tramite il nostro legale di fiducia la realizzazione di un incontro pubblico, in cui Pedemontana deve spiegare i rischi reali e le misure che intende adottare. L'incontro è previsto nel piano operativo di bonifica, è eticamente doveroso e lo è ancor più nel nostro territorio".

Più di cinquanta firmatari

Da qui il coordinamento ha dato il via ad una raccolta firme per esigere che Pedemontana organizzi un incontro prima di fare qualsiasi cosa. In poco meno di paio d'ore sono stati più di cinquanta i firmatari.

"C'è stata tanta adesione. In poco più di un'ora e mezza hanno firmato oltre cinquanta persone, ma non ci fermeremo qui" sottolinea Biggi.

Dopo Pasqua il coordinamento proseguirà con la raccolta firme e con nuovi banchetti in altre zone coinvolte dal passaggio della tratta B2. Da Baruccana a Meda senza escludere un ritorno al mercato sevesino.