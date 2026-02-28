Noemi G., dal bullismo alla musica: la rivincita della piccola cantante neomelodica

Ha 12 anni Noemi Greco, di Verano Brianza, in arte “Noemi G.” e sogna di diventare come Anna Pepe e Geolier. La piccola cantante neomelodica ha sconfitto il bullismo e ora si esibisce ad eventi ed è già una star su Tik Tok.

Grazie alla musica è andata oltre al bullismo

La musica l’ha aiutata a superare momenti difficili della sua vita e andare oltre il bullismo, di cui è stata vittima per qualche anno da bambina e ora Noemi Greco, in arte «Noemi G.» ha fatto di quella musica una vera passione, tanto da renderla la prima piccola cantante neomelodica milanese, celebre su Tik Tok, ma anche protagonista di diversi eventi musicali in giro per l’Italia.

Canta il neomelodico da quando aveva 8 anni

Noemi ha 12 anni e canta da quando ne aveva 8: i suoi idoli sono Anna Pepe e Geolier, di cui ha cantato le sue canzoni, proprio sotto la casa dell’artista napoletano.

Nata a Milano, all’ospedale Sacco, vive a Verano, ma ha sempre frequentato le scuole a Giussano, è in prima media all’istituto «Alberto Da Giussano» e oltre allo studio si impegna molto nel canto e nella musica. Si esercita a casa, ma anche negli studi di registrazione dove incide le sue canzoni neomelodiche; al suo attivo ha già sei cover e sei inediti.

Sogna di diventare una cantante come Anna Pepe e Geolier

Il suo sogno è quello di diventare una vera cantante, proprio come la sua artista preferita, Anna Pepe. In questo percorso artistico, oltre che dai genitori, è seguita dallo zio manager Vincent, che si occupa di tutti gli ingaggi, ma che la stimola e la incoraggia a migliorarsi e vivere questa esperienza come una bella occasione anche per divertirsi.

«Sin da piccola aveva questa passione per il canto, ma la musica è stata molto importante nella sua vita, soprattutto in un momento di difficoltà legata a forme di bullismo – ha raccontato lo zio manager insieme alla mamma Miriam – Noemi ha saputo trasformare una situazione negativa in una cosa bella: il canto neomelodico l’ha liberata e le ha dato un’opportunità nel panorama musicale».

Sabato l’esibizione allo SportItalia Village

Noemi G. ‘A Milanese – questo il nome che compare in tanti video su YouTube e su Tik Tok, sabato sera si è esibita alla pizzeria Ciro&Cosimo che si trova all’interno dello SportItalia Village per un evento speciale al quale ha partecipato anche Andrea Caputo, candidato sindaco alle prossime amministrative di Milano e un gruppo di giovanissimi cantanti giunti da Napoli: Niko De Bellis, Tino Cisco, Ciro Marra, Felicia, Luciano. Presente alla serata anche Gianluca Di Palma che l’ha aiutata a sconfiggere l bullismo.

La 12enne ha però cantato in vari eventi anche a Milano, a Napoli, Palermo e Taranto ed è stata ospite in una tv locale di Napoli, Partenope. Un vero esempio di positività e rivincita.