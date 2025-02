«Noi ambulanti siamo sempre di meno e i pochi rimasti devono fare i conti con spese assurde. Speriamo che la nuova location del mercato ci aiuti in termini di clientela e che contribuisca a rivitalizzare il centro».

«Noi ambulanti siamo sempre più in difficoltà, confidiamo nella nuova location del mercato»

Confida nella nuova area mercato, che rientra nel progetto di riqualificazione dell’ex Schiatti a Lentate sul Seveso, uno dei referenti degli ambulanti lentatesi, Andrea Confalonieri (nella foto qui sotto).

Il commerciante spera che il ritorno, dopo tanti anni, del mercato del sabato in centro, tra le vie Fratelli Schiatti, Matteotti e Battisti, possa rilanciare l’attività, attirando più persone.

«E’ un progetto che abbiamo voluto fortemente e che grazie all’Amministrazione comunale, sempre attenta alle nostre richieste, finalmente verrà realizzato - spiega - Un tempo il mercato era proprio davanti al Comune, poi per vari motivi era stato trasferito nell’area di via Como, più defilata. Dopo tanti anni tornerà in una zona centrale e questo potrebbe rivitalizzare un po’ il commercio, dato che anche molti negozi hanno chiuso».

Nella collocazione attuale molti stalli nel tempo sono rimasti liberi, per cui è necessaria una riorganizzazione: «Tanti colleghi negli anni hanno lasciato, ai tempi d’oro eravamo un’ottantina, ora siamo circa la metà - prosegue - E se si va avanti di questo passo saremo sempre meno. Purtroppo abbiamo molte spese, tra tasse e plateatico, ed è sempre più difficile sostenerle. Il fatturato non riesce a fare fronte ai costi fissi e a quelli delle materie prime, aumentati del 20/30 per cento».

Consapevole che un’idea più precisa potrà farsela solo a trasloco avvenuto, cerca di essere ottimista per il futuro: «La situazione di noi ambulanti è molto complessa, ma credo che lo spostamento in centro possa rappresentare una miglioria. Ovviamente lo potremo confermare solo quando saremo effettivamente nella nuova location, ma ci auguriamo che in effetti la nuova collocazione del mercato favorisca la nostra attività e magari risulti attrattiva per qualche altro collega».

"Sessanta giorni per realizzare la nuova area mercatale, ci saranno anche un parcheggio e un parco pubblico"

E’ in fase di assegnazione l’appalto multilotto per la riqualificazione della porzione dell’ex Schiatti compresa tra le vie Fratelli Schiatti, Battisti e Matteotti, dove verranno realizzati la nuova area mercato, un parcheggio e un parco pubblico.

«L’importo per tutti i tre lavori è di 500mila euro, dei quali 160mila finanziati da Regione Lombardia - spiega il vicesindaco Marco Boffi - Con questo progetto continuiamo il percorso di riqualificazione dell’ex tessitura, consegnando nuovi spazi alla cittadinanza e agli ambulanti».

Una location che consentirà una migliore organizzazione degli spazi per i commercianti e ridurrà le criticità viabilistiche.

«Attualmente il mercato si svolge nella zona di via Como, un’area che presenta criticità di gestione della viabilità, con attrezzature vetuste, accessibilità limitata e spazi sovrastimati per gli ambulanti e i visitatori - prosegue Boffi - In attesa di un progetto di riqualificazione dell’ultimo tratto di via Como per favorire la mobilità dolce tra la palestra di via Madonna del Ghisallo e via Monte Generoso, con il progetto del nuovo mercato, del nuovo parco pubblico e dei nuovi parcheggi contiamo di migliorare la viabilità veicolare e pedonale, ottimizzare l’organizzazione degli spazi, ridurre l’impatto sulla viabilità locale durante lo svolgimento del mercato e favorire la sostenibilità ambientale e il decoro urbano».

L’Amministrazione ha in programma di riqualificare l’asfalto delle vie Matteotti e Battisti e di dotare l’area parcheggio a fianco del Comune di sottoservizi per gli operatori commerciali, come corrente elettrica e prese per l’acqua con colonnine di nuova generazione. «Speriamo che questa nuova collocazione rappresenti una possibilità di rilancio per il mercato lentatese», conclude il vicesindaco.

L’operatore che si aggiudicherà l’appalto avrà sessanta giorni di tempo per realizzare i lavori dei nuovi impianti del mercato, a partire dal giorno in cui gli verranno consegnate le aree.