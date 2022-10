Sandra Puccini con Il binario 16, Monica Romani con Il vaso di fiori e Marina Scrivani con Colgo l'occasione.

Nominati i vincitori del Premio Letterario Nazionale "Emanuela Radice"

Sono state annunciate le tre vincitrici del Premio Letterario Nazionale "Emanuala Radice" (organizzato dall'Associazione Bottega Letteraria di Seveso ) dopo la decisione della Giuria che lo scorso 15 settembre ha stabilito, dopo un'attenta valutazione, i nomi dei tre vincitori scegliendo tra nove racconti finalisti.

La giuria ha indicato i nomi dei tre vincitori e ora si attende la cerimonia di premiazione che si terrà sabato 22 ottobre presso la Fondazione Lombardia per l'Ambiente (FLA) in Largo 10 Luglio 1976 a Seveso. L'appuntamento è fissato per le 16. In occasione della premiazione verranno attribuiti anche i premi speciali.

Per l’elenco completo dei finalisti si rimanda al sito www.bottegaletteraria.it.