Mercoledì 11 settembre è stato ufficialmente nominato il nuovo cda dell’azienda speciale concorezzese Aspecon. Il nuovo board è composto da tre membri (compreso il presidente).

Nominato il nuovo cda di Aspecon

Il sindaco Mauro Capitanio, ricevute e valutate le candidature e considerate eventuali cause di incompatibilità previste per legge, ha nominato presidente del CDA Massimiliano Cravini (classe 1973) manager di una multinazionale dell’energia. Gli altri due membri del board sono Roberto Mastromatteo e Carlotta Radice (concorezzese classe 1998, laureata in giurisprudenza). Mastromatteo classe 1976, ha un’esperienza pluriennale nel settore della gestione delle farmacie ed è attualmente all’interno della Giunta esecutiva nazionale di ASSOFARM.

“Negli ultimi cinque anni Aspecon ha raggiunto obiettivi importanti come il rinnovo completo della farmacia comunale con nuovi servizi di prossimità per gli utenti e lo sviluppo della telemedicina – ha commentato il sindaco Mauro Capitanio-. Non solo. Durante la pandemia ha saputo offrire un servizio puntuale e di prossimità alla cittadinanza.

Obiettivi

Le sfide che coinvolgeranno il nuovo board sono parimenti importanti. Abbiamo l’obiettivo di potenziare lo studio medico e di continuare nell’importante lavoro nel campo della medicina territoriale. Studieremo inoltre la collocazione di una seconda farmacia. Il nuovo cda saprà continuare sulla strada tracciata in questi anni che ha reso Aspecon un punto di riferimento in campo sanitario per il nostro territorio”.

“Aspecon rappresenta un modello positivo di gestione dei servizi sanitari a livello territoriale- ha commentato il presidente del cda di Aspecon Massimiliano Cravini-. Il lavoro del cda che con orgoglio guiderò, sarà indirizzato al potenziamento dei servizi di prossimità offerti dal centro medico e dalla nostra farmacia come in particolare, la telemedicina. Lavoreremo anche per potenziare la comunicazione per diffondere tra la cittadinanza la consapevolezza di poter usufruire dei tanti servizi offerti dalla farmacia e dal centro medico”.

L’azienda

L’azienda speciale concorezzese Aspecon partecipata al 100% dal Comune di Concorezzo, svolge la sua attività in città dal 1993 gestendo i servizi sanitari rivolti ai concorezzesi e, in particolare, la Farmacia comunale, l’ambulatorio di medicina di base e il Centro medico con annessa infermeria di via Manzoni. Questo ambulatorio ospita nove branche specialistiche. In questo locale è a disposizione anche il servizio di prenotazione delle visite specialistiche ospedaliere di tutta la Regione Lombardia (CUP).

All’interno della farmacia comunale è anche presente il laboratorio galenico. Si tratta di una delle poche realtà di questo genere presenti sul territorio in grado di allestire diverse preparazioni personalizzate (quali capsule, lozioni, pomate, sospensioni..) riuscendo così a soddisfare le molteplici e differenti richieste del paziente.