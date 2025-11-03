Si chiama Ivan Roncen e vanta una significativa esperienza amministrativa e giuridico-istituzionale

Con Decreto numero 23 dello scorso 24 settembre il Sindaco Carlo Moscatelli ha nominato Ivan Roncen quale nuovo Segretario Generale del Comune di Desio. La nomina, avvenuta in conformità con quanto previsto dalla legge, avrà durata corrispondente al mandato del Sindaco.

Nominato il nuovo Segretario Generale del Comune

Classe 1969, Roncen vanta una significativa esperienza amministrativa e giuridico-istituzionale, avendo ricoperto incarichi in vari Comuni del Comasco e della Brianza. In passato ha ricoperto ruoli di Comandante di Polizia Locale. Attualmente è abilitato a svolgere servizio in Comuni con popolazione superiore a 65 mila abitanti.

Assume ufficialmente l’incarico presso il Comune di Desio da oggi, lunedì 3 novembre 2025, ed eserciterà le consuete funzioni di supporto, consulenza e controllo nei confronti degli Organi comunali, in particolare: affiancamento al Sindaco e alla Giunta su aspetti giuridico-amministrativi, coordinamento dei dirigenti e del personale; vigilanza sulla legittimità degli atti e il rispetto delle normative, nonché gestione delle iniziative per la trasparenza e il buon andamento della Pubblica Amministrazione.

Oltre all’incarico di Segretario Generale, Roncen ricoprirà anche il ruolo di Dirigente dell’Area di Staff.