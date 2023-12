Non basta il limite di 30 all'ora, a Oreno arrivano gli attraversamenti rialzati

Il limite massimo di 30 chilometri orari per i veicoli non è stato sufficiente ad ottenere un effettivo rallentamento dei mezzi in transito e a mettere in sicurezza i pedoni; il Comune di Vimercate aggiunge quindi anche i dossi.

La via più trafficata di Oreno

Questo l'intervento messo in cantiere dall'Amministrazione comunale di Vimercate per via Matteotti, l'arteria più trafficata nella frazione di Oreno.

"La sicurezza stradale e la moderazione del traffico rappresentano due temi importanti - si legge in una nota del Comune - Azioni che si sono già concretizzate con la realizzazione di zone a 30, attraversamenti pedonali rialzati dotati di portali luminosi, spartitraffico con isole di sosta per consentire attraversamenti di singole corsie e percorsi ciclopedonali. Interventi che hanno riguardato il centro cittadino e le frazioni mentre ora l’Amministrazione vuole intervenire anche lungo alcune arterie di maggior scorrimento" .

Sulla via si affacciano due scuole e i giardini pubblici

L'intervento su via Matteotti è stato licenziato dalla Giunta mercoledì scorso, 29 novembre. Un’arteria dove è presente la scuola primaria Ada Negri, la scuola dell’infanzia e i giardini pubblici di Oreno; strada fondamentale per il collegamento tra la stazione degli autobus di p.za Marconi e la stazione dei treni ad Arcore.

Due incroci rialzati per quasi 150mila euro

"Precedentemente nella stessa via era già stato fatto un intervento istituendo il tratto di strada interessato come zona 30 tramite dei pittogrammi a terra con l’immagine del limite dei 30 km/h - prosegue la nota - A causa del carico di traffico e della conformazione strutturale questo limite non viene sempre rispettato. Per questo motivo si interverrà sull’infrastruttura stradale realizzando due incroci rialzati tra la via Matteotti e l’intersezione con via Tagliamento e via Asiago".

Il costo complessivo dei lavori ammonta a €. 147.500, i lavori sono previsti nella prossima primavera.