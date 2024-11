Non c'è il numero legale, a Desio salta ancora il Consiglio comunale. Era successo a inizio novembre e a distanza di poche settimane a causa delle assenze la seduta consiliare si è chiusa e la discussione dei punti all'ordine del giorno, tra cui la presentazione del bilancio 2025-2028, è stata rinviata. Si tornerà in Aula nella serata di venerdì, 29 novembre.

Ancora una seduta di Consiglio comunale chiusa per le troppe assenze

Il Consiglio comunale era convocato alle 20.30 di giovedì, 28 novembre, ma il copione si è ripetuto per l'ennesima volta. Al momento dell'appello il Centrosinistra si è accorto delle troppe assenze, di conseguenza Partito democratico, Desio Viva e Desio Libera hanno abbandonato l'Aula. Al primo appello non hanno risposto i consiglieri della Lega Tino Perego, Massimiliano Bonacci, Arianna Biella e Alice Graziano. Per Fratelli d'Italia mancava Stefano Canzian, mentre tra i banchi dell'opposizione assenti Samuel Costanza di Forza Italia e l'indipendente Andrea Foti. Presenti questa volta tutti i consiglieri della Lista Civica Per Desio, che invece avevano fatto mancare il numero legale nel Consiglio di giovedì 7 novembre, lanciando un segnale e mettendo in atto una prova di forza nei confronti del sindaco, Simone Gargiulo.

Numero legale non garantito, seduta chiusa

La capogruppo del Partito democratico, Jennifer Moro, in apertura di seduta, ha chiesto il conteggio dei presenti e, constatato che il numero legale non era garantito, il Centrosinistra ha abbandonato l'Aula. Inutile l'arrivo prima di Tino Perego (Lega), la cui presenza non è bastata per avere i numeri necessari a iniziare il Consiglio; fuori tempo massimo, invece, Bonacci, sempre della Lega, anche se di una manciata di minuti. Il presidente del Consiglio, Fabio Arosio, non ha potuto fare altro che chiudere la seduta e dare appuntamento a questa sera, venerdì 29 novembre.

Il Pd: "E' un brutto spettacolo, Desio non merita questa scarsa responsabilità"

Duro il commento del Pd, che ha evidenziato: "E anche stasera la maggioranza del sindaco Gargiulo ha fatto mancare il numero legale in Consiglio comunale. Metà Lega assente. È serietà questa? Consiglieri di minoranza presenti". La capogruppo Moro ha ricordato: "E' la quinta volta in tre anni di Amministrazione Gargiulo. La maggioranza non c'è alla presentazione del bilancio 2025-2028. Un'Amministrazione che non è in grado di garantire la presenza del numero minimo di consiglieri necessari per approvare i propri atti è un'Amministrazione che non può governare.", mentre il consigliere Angelo Paola ha attaccato: "È proprio un brutto spettacolo. Desio non merita questa scarsa responsabilità. Dovrebbero amministrare, progettare, rispondere alle esigenze dei cittadini. Ma poi non si presentano ai Consigli comunali e manca il numero legale. Con la precedente Amministrazione del sindaco Roberto Corti non è mai successo in dieci anni. A questo punto forse sarebbe il caso di andare a casa e ridare la parola ai cittadini per avere una maggioranza più seria".