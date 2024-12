A San Pietro di Seveso è tutto pronto per il tradizionale Dan Daran Dan di Capodanno. La mattina del 1 gennaio 2025 le strade del quartiere si riempiranno del ritornello "Dan Daran Dan, ghe chi ul Giuan" che si perde nella notte dei tempi, di suoni, di colori e di sorrisi.

Non è Capodanno senza il Dan Daran Dan

Bambini di tutte le età, accompagnati da genitori e nonni, sfileranno lungo le vie del quartiere di San Pietro, insieme al Corpo musicale La Cittadina di San Pietro e ai membri della Cooperativa famigliare di consumo "San Pietro Martire", capeggiati da due figuranti travestiti da frati domenicani. La tradizione del Dan Daran Dan deriva infatti da frate Giovanni che, incurante del freddo, percorreva le strade per raccogliere la questua per i poveri e gli ammalati.

Dolci, soldi e giochi dalle finestre e dalle porte

Così i bambini e le famiglie, guidati appunto da figuranti travestiti da frati, ogni Capodanno percorrono le vie del quartiere e ricevono dagli abitanti dolci, soldi e giochi, che vengono lanciati in strada dai balconi, dalle finestre o dalle porte. Il corteo, patrocinato dal Comune, partirà alle 9.45 dalla piazza del seminario. La conclusione è fissata per le 12.30 nel posteggio dell'ex supermercato di via Adua. Nel mezzo, tante tappe.

(Nella foto: l'edizione dello scorso anno del Dan Daran Dan)