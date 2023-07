"Non lavora come si deve": il Comune di Besana sanziona l'azienda che gestisce il verde

Sanzionata l'azienda che gestisce il verde pubblico a Besana in Brianza. Lo ha annunciato il sindaco Emanuele Pozzoli. "Servizio insoddisfacente"

Nelle scorse settimane la gestione del verde pubblico è stata affidata a una nuova azienda, vincitrice della gara bandita dal Comune. Azienda che però ha in fretta deluso le aspettative dell'Esecutivo Pozzoli. Da qui la sanzione comminata.

"È evidente che non stia lavorando come si deve - ha scritto il primo cittadino sui social - Dopo incontri e richiami verbali oggi l'abbiamo sanzionata e gli è stato formalmente contestato il lavoro".

Se è vero che l'alternanza di forti piogge e sole "accelera la crescita dell'erba", ha proseguito, "è altrettanto vero che il servizio è insoddisfacente". Appalto invariato

Il sindaco ha sottolineato come la colpa non sia da ricercare in un appalto al ribasso.

"E' lo stesso degli ultimi 4 anni - ha garantito - Non sono stati ridotti gli sfalci e nemmeno si è risparmiato sulla gara. La differenza è data dalla nuova azienda vincitrice che non performa come dovrebbe, motivo per cui i lavori sono stati contestati ed è stata sanzionata"