Non rispetta i limiti di velocità, multa salata per un veranese

E' costata piuttosto cara la serata di Halloween ad un veranese, beccato dalla Polizia locale di Cantù a tutta velocità sulle strade canturine.

Multa da oltre 700 euro

Multa da oltre 700 euro per un veranese, nelle notte di Halloween. Un 57enne residente in paese è stato fermato dagli agenti della Polizia locale di Cantù, impegnati nell’ambito dei servizi straordinari, disposti dal Comando, nella notte del 31 ottobre. L'uomo guidava ben oltre il limite consentito dal codice stradale e le conseguenze sono state piuttosto "costose".

Controllo con telelaser

Gli agenti stavano svolgendo controlli in tutto il territorio canturino, un servizio mirato con finalità di presidio, con particolare riguardo alla prevenzione ed al contrasto della guida sotto l’effetto di alcol e sostanze stupefacenti e durante la serata hanno fermato diversi automobilisti, tra cui anche il veranese. Grazie al telelaser hanno intercettato l'auto in via Milano in direzione del centro di Cantù.

Limiti di velocità

Il veicolo transitava alla velocità di 114 km/h, senza quindi rispettare i limiti previsti su quel tratto di strada. E' scattata quindi una salata sanzione per il cinquantasettenne residente a Verano Brianza, che si è beccato una multa di 724 euro ed il ritiro della

patente per la sospensione fino a 3 mesi, oltre alla decurtazione di 6 punti.