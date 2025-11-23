Non va a scuola, perchè si sente escluso: protesta del ragazzino ADHD

Per quasi una settimana non è andato a scuola perchè si sente escluso. Prosegue la vicenda che ha coinvolto un bambino di 12 anni ADHD di Giussano. Questa volta a protestare è stata la mamma dell’alunno disabile che teme possa essere allontano e trasferito in una comunità psichiatrica.

Assente per quattro giorni, per protesta

Non è andato a scuola perchè si sente escluso dalla classe. Questa volta a stare a casa per quasi tutta la settimana è il bambino disabile, 12 enne, con «Disturbo da deficit di Attenzione e Iperattività», di cui tanto si sta parlando ultimamente. Per quattro giorni non si è presentato in aula, in protesta contro la scuola.

La mamma teme possa essere allontanato dalla scuola

Dopo la presa di posizione dei genitori degli alunni di seconda media che per quattro giorni hanno lasciato a casa i propri figli è arrivata anche la reazione della madre del ragazzino considerato «aggressivo». Il suo timore è che il figlio venga allontano dalla scuola e mandato in una comunità psichiatrica, timore che sempre di più la preoccupa: da qui la decisione di non mandarlo a scuola per qualche giorno, ma anche la decisione di scrivere una lettera aperta. Tutto nel tentativo di scongiurare l’allontanamento, in passato già avvenuto, rivelatosi controproducente per il bambino.

«Non l’ho mandato a scuola in segno di protesta contro l’esclusione scolastica – ha spiegato – mio figlio non è un violento, si difende a volte in malo modo da una classe che lo evita».

L’appello alle istituzioni

La madre del ragazzino con disturbi Adhd, si è già affidata anche ad un avvocato, ma attraverso il nostro Giornale ha voluto anche fare un appello alle istituzioni. L’obiettivo è quello di farsi ascoltare e trovare la soluzione più giusta per suo figlio.

«Mi rivolgo alla scuola e alle istituzioni, perchè non si voltino dall’altra parte. Tutto ciò che sta avvenendo è inammissibile».

La lettera