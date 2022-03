Desio

Vive in città da oltre settant'anni: molto brava ai fornelli, mite e generosa, si è sempre dedicata alla famiglia.

Nonna Agnese spegne 101 candeline, festeggiata da figli e nipoti. A Desio vive da oltre settant'anni.

Traguardo per nonna Agnese che ha spento 101 candeline

Nonna Agnese ha spento 101 candeline. Un fantastico traguardo festeggiato con figli e nipoti. Agnese Longhi (nonna Gina) è nata a Corte Nuova, in provincia di Bergamo il 26 marzo 1921. Il suo compleanno ha riunito intorno a sé tutta la famiglia. A Desio la nonnina si è trasferita nel 1948 e da più di settant’anni abita nel rione della Madonna Pellegrina. Il marito, purtroppo, non c’è più, ma insieme hanno avuto quattro figli che le sono sempre vicini: Franca, Carla , Silvano e Angela. Nella sua vita ha lavorato a Firenze e a Milano, e dopo il matrimonio si è dedicata completamente alla sua famiglia. Molto brava tra i fornelli, polenta e brasato è sempre stato uno dei piatti più apprezzati. Orto, maglia e conserve sono gli hobby a cui si è sempre dedicata con grande passione.

Sempre presente, figli e nipoti la adorano

E se da mamma è sempre stata molto presente, nipoti e pronipoti la adorano. Grazie al suo carattere e alla sua personalità in ogni momento è riuscita a mantenere la famiglia unita. Franca, la figlia, ha evidenziato: "La mamma sta ancora bene, è autonoma e vigile, anche se ha una persona a fianco e io e mia sorella ci alterniamo per darle una mano. Lei sa perfettamente che compie 101 anni e quando le ho fatto gli auguri mi ha detto "Non me lo ricordare!" Vorrebbe avere qualche anno in meno".