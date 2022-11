Domenica 27 novembre Rina Ripamonti spegnerà 100 candeline

Una vita semplice, dedita al lavoro, alla famiglia e ricca di fede quella di nonna Rina che si prepara a festeggiare 100 anni.

Nonna Rina

Ed è forse proprio quella vita fatta di affetti, di quella quotidianità e semplicità il segreto di così tanta longevità per Rina Ripamonti che, domenica 27 novembre taglierà il traguardo del secolo di vita. Sarà una bella festa per la biassonese da un anno ospite alla residenza «Anni Verdi» di via Lega Lombarda a Biassono. La super nonna coccolata dai suoi amati nipoti e pronipoti è una donna dal carattere molto dolce e sempre molto premurosa. Un secolo di vita da raccontare, tramandare, fatto di storia, avvenimenti del passato ma anche di aneddoti e curiosità.

Classe 1922

La centenaria, classe 1922, originaria di Lesmo ha vissuto molti anni a Monza, poi Villasanta e Biassono. Sposata a Lesmo con Riccardo Malegori, è rimasta vedova giovane: «Il nonno era originario di Villasanta, è venuto a mancare molto giovane, la nonna ha portato avanti la famiglia da sola con i suoi tre figli Rita, Giovanni e Fiorello. E’ stata una grande lavoratrice, operaia in un’azienda di tessitura, faceva i doppi turni per mantenere la famiglia, ha fatto tanti sacrifici ma sempre con quel suo sorriso che la contraddistingue» ha ricordato Laura D’Auria, una tra le tanti nipoti. I nipoti Laura, Daniele, Massimo, Riccardo, Roberto e Alessandro sono molto legati alla loro super nonna. Rina spesso racconta di quando era piccola, della guerra che, appena sentiva le sirene, si nascondeva nei canali. E’ molto brava a lavorare a maglia e a cucinare. Nel giorno del suo compleanno, nonna Rina, festeggerà al ristorante con tutta la sua grande famiglia riunita.

Il servizio è pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da martedì 22 novembre 2022.