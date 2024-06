Nonne da record, insieme hanno soffiato su 206 candeline

Compleanni da record per due brioschesi. Fiorina e Carmela hanno compiuto rispettivamente 102 e 104 anni lo stesso giorno, venerdì 14 giugno.

I 102 anni di Fiorina

Il segreto di lunga vita? Nessuno, «sono stupita anch’io di questo traguardo...», garantisce Fiorina Manzoni che nonostante le oltre cento primavere sulle spalle ha una mente ancora lucidissima. Per lei una doppia - e meritatissima vien da dire - festa di compleanno: la prima proprio venerdì con i suoi famigliari, la seconda ieri, lunedì, insieme alle ospiti della casa di riposo «Oasi Domenicana» di Besana in Brianza nella quale risiede dall’aprile del 2022.

Fiorina è nata e cresciuta a Fornaci. Mani d’oro le sue, tanto che ancora ragazzina era stata tra le poche selezionate da una sarta del paese per apprendere i segreti del mestiere. Ha vissuto anche in città, a Milano, con il marito Renato, milanese d’origine sfollato in tempo di guerra in Brianza. Tra i ricordi ancora vividi nella mente della centenaria, la corsa sui binari per prendere il treno verso la nuova casa meneghina con tanto di rovinosa caduta per la fretta e l’emozione. Il marito, però, l’ha lasciata vedova presto e Fiorina è tornata a Briosco dove ha trovato un nuovo amore, Giovanni. Che poi nuovo nuovo non era perché le faceva la corte fin da quando erano due giovincelli. Anche lui, però, è volato in Cielo e Fiorina ha iniziato la sua vita da single, sbrigando in autonomia tutte le faccende domestiche fino all’aprile del 2022 quando, alla veneranda età di cento anni, i famigliari hanno preferito per la sua sicurezza il trasferimento nella rsa di Besana.

I 104 anni di Carmela

Classe 1920 Carmela Quattocchi, nata a Mazzarino, in Sicilia, vive a Capriano con uno dei figli. La sua ricetta di lunga vita? Mangiare bene, avere fede e stare in famiglia, come ci aveva svelato in occasione del traguardo dei cento anni. Per lei una bella festa domenica.

«Auguroni alla nostra cara e adorata mamma dai tuoi figli, nipoti, pronipoti, genero, nuora e da tutti quelli che ti vogliono bene: e sono tanti. Ti amiamo mamma», l’affettuoso messaggio dei famigliari di Carmela per i quali è sempre stata (e lo è ancora) un punto di riferimento prezioso.