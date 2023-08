Nota influencer partorisce all'ospedale di Carate

L’ospedale di Carate «va di moda» tra le star del web. La nota influencer seguita da oltre quattro milioni di follower su Tik Tok, Sara Di Sturco, ha partorito al nosocomio cittadino, il suo secondogenito, Kevin.

Influencer partorisce a Carate

"Posso dire che sono stata seguita in modo fantastico in questo reparto, mi sono molto affezionata. Lascio un pezzo del mio cuore qui perché medici, ostetriche e infermieri sono sempre stati al mio fianco e questo è importante. Il mio grazie va a tutto lo staff, in primis alla mia mentore, la ginecologa Cristina Penati che mi è sempre stata accanto e mi ha seguita in questa gravidanza. Partorire un frugoletto di 3chili e 300 grammi in questo ospedale è stata una bellissima esperienza; in un’ora è nato Kevin e non mi sembra vero che sia stato così veloce e poi in questa struttura si mangia davvero bene» ha commentato la nota influencer di «Space family» che con il suo compagno, lo youtuber Valentino Bisegna, contano quasi 350mila iscritti con video dai milioni di visualizzazioni.

L'incontro in ospedale

L’abbiamo incontrata in ospedale a Carate, accanto al primario del reparto, Marco Manni, alla sua ginecologa Cristina Penati e alla coordinatrice della sala parto, Piera Giussani. La 26enne romana, che vive attualmente a Varese, ha iniziato la sua carriera grazie a un video pubblicato su Tik-Tok, è seguitissima, non solo dai giovanissimi ma anche di mamme. Sara, il compagno Vale e il primogenito Martino, nato a gennaio del 2022, con i racconti e le avventure della loro «Famiglia spaziale», intrattengono la comunity del web. Durante il parto è stata seguita dall’ostetrica Tamara Spagnolo, dalle ginecologhe Cristina Penati e Isadora Tessitore Vaglio e la coordinatrice del reparto di ostetricia, Angela Falcone. La nota influencer si dice già pronta per il terzo figlio, ma vorrebbe ora una femmina.

Il servizio completo è pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da martedì 22 agosto 2023.