Scorribande dei ladri tra il centro e il Villaggio Giovi a Limbiate: due attività prese d’assalto nella notte tra venerdì e sabato della scorsa settimana, subendo ingenti danni.

Notte di scorribande, negozio e piscina assaltati

Prima l’auto ariete contro il negozio di biciclette e motocicli, poi la spaccata in piscina.

Poco dopo le 2 i residenti del primo tratto di via Trieste si sono svegliati di soprassalto udendo dei rumori fortissimi: era un’auto che più volte ha cercato si sfondare la saracinesca del negozio Marelli Motorcycles. Alcuni vicini si sono affacciati alla finestra e hanno iniziato ad urlare contro il furfante, che non riuscendo nel suo intento e vedendosi scoperto, ha abbandonato l’auto ed è scappato a piedi. La vettura infatti, che sarebbe poi risultata rubata, dopo i forti colpi contro la saracinesca non era più in grado di marciare. Poco dopo sono accorsi i Carabinieri per i rilievi del caso e avviare le indagini sull’accaduto. Un grosso danno per l’attività commerciale che ora dovrà sostituire saracinesca e vetrina. «Per fortuna non è riuscito ad entrare e non si sono danneggiati gli scooter in esposizione, altrimenti sarebbe stato molto peggio» ha raccontato il titolare dell’attività.

Sabato mattina il negozio ha riaperto regolarmente ma non dall’ingresso principale bensì dalla quello dell’officina, situato sul retro.

Foto 1 di 2 Foto 2 di 2

L'incursione in piscina

Verso le 6 l’incursione nella piscina di via Tolstoj dove è stato devastato l’ingresso. Il ladro si è introdotto nell’impianto dopo sfondato il vetro della porta d’ingresso principale, poi ha agito con particolare violenza distruggendo le vetrine dove vengono esposti trofei e costumi da bagno, le vetrate della reception, computer, stampanti, ha rovesciato cassetti e sedie, lasciando a terra un tappeto di vetri e oggetti fracassati.

Foto 1 di 2 Foto 2 di 2

Quando ha suonato l’allarme è intervenuto il custode che si è imbattuto nel ladro solidario che urlava mentre cercava disperatamente dove fossero i soldi. Ha spintonato il custode, poi è riuscito a scappare.

Intanto sono stati allertati i Carabinieri. «Sono arrivato alle 6,20 e ci siamo subito messi all’opera per pulire tutto e rendere agibile la piscina entro l’orario di apertura - ha spiegato il direttore dell’impianto, Stefano Dragonetti - alla fine ci siamo riusciti e ci ha fatto molto piacere che i primi clienti arrivati, appreso quello che era successo, si sono offerti di darci una mano».

Alla fine il ladro non ha rubato niente ma l’ammontare dei danni è elevato. «Da una prima stima si aggira sui 10mila euro - ha considerato il direttore - il bancone, almeno in parte, è da sostituire, poi ci sono le vetrate rotte e il materiale danneggiato».