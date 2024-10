Nova Milanese, Aurelio Tagliabue è il nuovo assessore. Nominato al posto di Irene Zappalà (andata a Monza), assume le deleghe a Cultura, Biblioteche e Comunicazione

Il sindaco di Nova Milanese, Fabrizio Pagani ha nominato il nuovo assessore: è Aurelio Tagliabue, 62 anni, volto noto della politica novese. Il nuovo ingresso nella Giunta avviene a due settimane dalle dimissioni di Irene Zappalà che ha assunto il nuovo incarico di assessora alla Mobilità, Viabilità e Trasporti nel Comune di Monza.

Ieri, venerdì, il primo cittadino ha firmato il decreto di nomina con il quale affida a Tagliabue le deleghe a Cultura, Biblioteche e Comunicazione, mentre le altre deleghe in capo all’ex assessora Zappalà sono state redistribuite tra primo cittadino e gli altri assessori.

Il sindaco Pagani, oltre al Bilancio e allo Sport, ora si occuperà ad interim anche di Pubblica Istruzione. Il vicesindaco Andrea Apostolo avrà competenza su tutti i Lavori pubblici. L’assessore Savina Frontino oltre ai Servizi Sociali e Politiche Abitative si occuperà di Politiche giovanili. Rossella Nigro, già assessore al Commercio e Attività Produttive, Ecologia, aggiunge Verde e Parchi, Arredo Urbano. Invariate le deleghe dell’assessore Leonardo Paletta: Casa di comunità, Edilizia Privata, Servizi Demografici, Polizia Locale e Sicurezza.

Aurelio Tagliabue, volto più che noto nella città di Nova Milanese dove è nato e cresciuto, da sempre attivo in politica e anima di molte attività di promozione della cultura d’alto livello. Sposato e padre di due figli, Tagliabue è laureato in Lettere moderne e docente presso l'Istituto Salesiano di Sesto San Giovanni. Eletto nel 2018 consigliere comunale nelle liste di Vivere Nova, dal 2023, dopo essere stato rieletto, è capogruppo di Vivere Nova e vicepresidente del Consiglio comunale.

“Come ho già avuto modo di fare nella sede istituzionale del consiglio comunale – dice il Sindaco – ringrazio Irene Zappalà per il grande lavoro fatto al servizio della nostra città, per l’entusiasmo e la determinazione con cui ha portato avanti tanti progetti in vari ambiti, incarnando un grande spirito di squadra. Do il benvenuto, a nome di tutti, al nuovo assessore che sono convinto saprà continuare sulla strada che è stata aperta, con altrettanta competenza e passione, portando la sua personale sensibilità. Buon lavoro!”