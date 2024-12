Nova Milanese ha quattro nuovi benemeriti. Cerimonia di consegna di Luit d'oro, borse di studio e menzioni speciali per meriti sportivi e sociali

Consegnate quattro benemerenze

Il sindaco di Nova Milanese Fabrizio Pagani e i componenti della Giunta hanno consegnato quattro benemerenze civiche. Nella cerimonia al teatro comunale, la cerimonia dei Luit d'oro ai testimonial della comunità che "con il loro esempio, ci insegnano ogni giorno il valore della generosità e della partecipazione, della collaborazione".

Giovanni Prada (alla memoria)

La benemerenza alla memoria è stata conferita a Giovanni Prada, storico edicolante recentemente scomparso a 93 anni

"Per la sua testimonianza nella dedizione al lavoro e per la sua presenza, caratterizzata da costanza e discrezione, alle iniziative sociali e culturali della città".

Il riconoscimento è stato ritirato dalla moglie

Padre Marco Pifferi

Un Luit d'oro al missionario in Guinea Bissau, Padre Marco Pifferi

"Per la sua pluridecennale attività di sacerdote missionario, conseguente a una vocazione nata nella parrocchia di Sant' Antonino e per le sue doti esemplari di altruismo e generosità"

Azienda Trial Boccolini

Premio all'azienda Trial Boccolini

"Per i 60 anni di attività sul territorio novese, per l'attenzione agli aspetti di sostenibilità ambientale e per la sollecitudine mostrata nei rapporti con i dipendenti".

Rejoice Gospel Choir

L'associazione Rejoice Gospel Choir si è distinta

"Per la promozione della cultura musicale, l'attenzione al territorio nell'attività condotta da un ventennio, la passione nei confronti dei giovani e dell'educazione musicale con un approccio fatto di naturalezza e semplicità".

Menzioni speciali

Menzione speciale a Kyryiyuk Maksim

"Per la cura e la dedizione mostrata nei confronti del "nonno acquisito", segni di maturità, sensibilità e benevolenza, qualità non comuni alla sua età"

Un premio anche ad Alex Positano, ideatore del logo del Distretto urbano del commercio

Riconoscimenti pure in ambito sportivo a tre ginnaste per gli straordinari risultati raggiunti: Susanna Bonacera, Giorgia Merlino, Barbara Fecarotta e al Badminton Polisportiva di Nova per aver ospitato e supportato Polina Buhrova durante la preparazione atletica per le Olimpiadi di Parigi 2024.

Borse di studio

Infine la consegna delle borse di studio, salite quest’anno da 22 a 35 grazie al contributo di diverse realtà novesi, oltre al Comune, Fondazione Rossi, Amici di Colombo, Polisportiva di Nova, famiglie Boselli Cremonesi, famiglia Moresco, famiglia Taglia, famiglia Zabatta, Caimi Brevetti, Bolton Manitoba.