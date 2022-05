Nove alunni della Verga in semifinale ai Giochi matematici nazionali Kangarou

Limbiate

Il 20 maggio i giovani campioni affronteranno la sfida online con studenti da tutta Italia

Piccoli campioni crescono: nove studenti della scuola media Verga di Limbiate sono in semifinale ai giochi matematici nazionali.

Dal 2018 l’istituto partecipa alle gare organizzate dall’associazione Culturale Kangourou Italia, in collaborazione con il Dipartimento di Matematica dell’Università degli Studi di Milano. Una competizione che coinvolge migliaia di studenti da tutta Italia, in questa edizione hanno partecipato 21.484 alunni di prima e seconda e 7.339 alunni di terza.

L’anno scorso avevano conquistato l’accesso semifinale sette studenti della Verga, quest’anno invece sono nove: 7 delle classi prima e seconda, che gareggiano nella categoria Benjamin e due di terza, nella categoria Cadet. La semifinale, che si disputerà il 20 maggio, in modalità online, vedrà impegnati Simone Lucchini di 2B, Sara Ronchetti di 2B, Andrea Capezzone di 1F, Francesco Piazzi di 1E, Riccardo Giunta di 1B, Manuel Guagliandolo di 1B, Simone Barni di 2F, llaria Pellegrino di 3E, Daniele Piazzi di 3E. Per poco non si è qualificato Andrea Bignami di 3A.

«Il progetto è nato per dare un approccio più ludico alla matematica, un modo per mettere in evidenza le eccellenze e per coinvolgere anche i ragazzi che non amano molto i numeri - ha premesso la professoressa Savina Zagano, referente del progetto alla Verga - questi giochi richiedono intuito e abilità nel risolvere situazioni problematiche, dove possono emergere anche studenti che nelle verifiche di matematica non hanno voti alti».

La prima selezione è stata il 17 marzo: della Verga hanno partecipato 72 ragazzi su base volontaria, in 75 minuti hanno risposto a 30 quesiti, quindi l’accesso alla semifinale dei 9 alunni, che dovranno affrontare domande sia multiple che aperte, dove dovranno inserire un numero. La finale sarà in presenza il 24 settembre a Cervia e include un soggiorno con gita a Mirabilandia.

«I ragazzi che accettando questa sfida si mettono in gioco, per loro è anche un’occasione per conoscersi meglio, acquisendo consapevolezza di se e dei propri limiti» ha notato la prof Zagano.

I ragazzi si stanno preparando al prossimo step dei giochi esercitandosi con test e simulazioni. Per loro e per gli altri alunni quest’anno la Verga ha organizzato anche un laboratorio pomeridiano di giochi matematici.