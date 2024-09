Nove fortunati al SuperEnalotto non hanno ancora riscosso il premio: una vincita attende anche a Seveso

A giugno di quest’anno, grazie all’iniziativa speciale “UN’ESTATE A MILLE” di SuperEnalotto SuperStar, sono stati assegnati ben 1.000 premi garantiti da 10 mila euro ciascuno, nell’arco di 4 concorsi speciali consecutivi (n. 100 di martedì 25 giugno; n. 101 di giovedì 27 giugno; n. 102 di venerdì 28 giugno e n. 103 di sabato 29 giugno).

Nove fortunati al SuperEnalotto non hanno ancora riscosso il premio

Tanti italiani hanno partecipato all’iniziativa speciale, giocando sia nei punti vendita che online, su App e siti di gioco autorizzati, disponibili su SuperEnalotto.it.

E mentre i più fortunati stanno già gustando i benefici della vincita, c’è qualcuno che forse non si è ancora accorto della sua buona sorte: dei 1.000 premi - record per numero più alto di premi certi messo in palio nella storia del SuperEnalotto - infatti, non sono stati ancora riscossi 9 premi in Lombardia.

Una vincita anche in Brianza

Uno di questi nove premi è stato assegnato a Seveso e il fortunato giocatore ha tempo fino al 27 settembre per riscuoterlo.

É importante ricordare ai giocatori di verificare i codici alfanumerici univoci, relativi all’iniziativa speciale, presenti sulla ricevuta di gioco, per scoprire se si è tra i fortunati vincitori e, soprattutto, di non dimenticare la data di scadenza per riscuotere la vincita.

I codici

Di seguito le informazioni e i codici delle vincite

Estrazione n. 100 di martedì 25 giugno 2024 – Sono 3 i premi non ancora riscossi IN LOMBARDIA IN SCADENZA IL PROSSIMO 23 settembre 2024

LOMBARDIA BRESCIA BS 2003CMI100055 LOMBARDIA CARDANO AL CAMPO VA 3126BMI100017 LOMBARDIA SOLBIATE ARNO VA 9488APD1000133

Estrazione n. 101 di giovedì 27 giugno 2024 – Sono 2 i premi non ancora riscossi IN LOMBARDIA in SCADENZA IL PROSSIMO 25 settembre 2024

LOMBARDIA SAN COLOMBANO AL LAMBRO MI 2761ABO1010124 LOMBARDIA LUINO VA 9237AMI101091

Estrazione n. 103 di sabato 29 giugno – Sono 4 i premi non ancora riscossi IN LOMBARDIA IN SCADENZA IL PROSSIMO 27 settembre 2024

LOMBARDIA MILANO MI 0239BMI1030210 LOMBARDIA AZZANO MELLA BS 3095AMI103074 LOMBARDIA ASSO CO 3620AMI103034 LOMBARDIA SEVESO MB 8270AMI1030100