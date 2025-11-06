Nove mesi di servizio missionario coi Saveriani in Sierra Leone per Cristina Murero, 20 anni, di Desio. Partirà il 20 novembre.

Nove mesi in Sierra Leone per Cristina Murero

Classe 2005, Cristina Murero ha deciso di vivere questa esperienza missionaria al termine del suo percorso di studi superiori. Trascorrerà nove mesi a Makeni, nella missione dei Saveriani. Qui insegnerà Inglese ed Educazione fisica a bambini e ragazzi, fino al 31 agosto 2026. “Ho scelto di intraprendere questo viaggio – racconta – perché sento il bisogno di mettermi al servizio, di imparare più che insegnare, di ascoltare più che parlare. So che tornerò con molto di più di quanto porterò con me”.

In Duomo ha ricevuto il mandato missionario

Una scelta che ha testimoniato durante le Messe domenicali in Basilica e nella chiesa di San Giorgio, dove la comunità di fedeli ha voluto esprimerle il proprio affetto e la propria vicinanza. Durante la veglia missionaria diocesana con la Redditio Symboli, celebrata in Duomo a Milano, ha ricevuto il mandato missionario direttamente dall’Arcivescovo Mario Delpini. “Non voglio essere solo un’osservatrice di passaggio – spiega – ma entrare nella vita di quella terra e in una cultura diversa dalla mia, intrecciata di nuove parole e colori. La vera ricchezza saranno le persone che incontrerò”.

“Questa esperienza non sarà solo mia”

La giovane desiana ha anche promosso una raccolta fondi destinata alla scuola che la accoglierà in Sierra Leone. “I Missionari Saveriani saranno le mie guide in questo cammino – aggiunge – la loro esperienza e la loro capacità di donarsi agli altri mi ispirano profondamente. Porterò con me la mia città, la mia famiglia e tutte le persone che mi stanno sostenendo. Questa missione non sarà solo mia, ma anche un pezzetto di Desio che arriva fino in Sierra Leone”.