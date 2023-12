Novemila limbiatesi non pagheranno l'Irpef nel 2024

Novemila limbiatesi non pagheranno l’addizionale comunale Irpef nel 2024: l’Amministrazione ha stanziato 200mila euro a copertura dell’esenzione che riguarderà i lavoratori che percepiscono un reddito annuale fino a 15mila euro.

Una delibera definita «storica» dal dirigente finanziario Giuseppe Cogliati che ha illustrato il provvedimento nell’ultima seduta di Consiglio comunale di Limbiate, poi approvato con i voti della maggioranza.

Da recenti disposizioni del Governo, le fasce Irpef sono state ridotte da 4 a 3, l’aliquota sulla prima fascia è 0,65 con appunto esenzione deliberata dal Consiglio di Limbiate per i redditi fino a 15mila euro.

«L’anno scorso avevamo presentato un emendamento al bilancio in questo senso ma ci è stato detto che non era possibile inserirlo - ha premesso Mario De Giorgio del Movimento 5 Stelle - ho forti perplessità, non si poteva fare un’esenzione fino a 15mila euro per tutti?» Domenico Di Lucca del Pd ha proposto di rimodulare gli scaglioni applicando l’aliquota massima al terzo e ultimo. Per Daniele Lodola di Limbiate solidale, questa esenzione non è necessariamente una buona cosa: «Se un cittadino non paga le tasse si sente anche un po’ staccato dall’ambiente in cui vive».