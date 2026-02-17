Febbraio ha visto l'inizio di due nuovi progetti parte dell’iniziativa «Generazione Senior Attivati». Al centro la salute mentale e fisica

Novità al centro ricreativo Il Girasole di Desio: partono due nuove iniziative parte del progetto «Generazione Senior Attivati», promosso da Consorzio Desio Brianza e finanziato da Regione Lombardia.

Una nuova ginnastica

La prima delle due novità, che hanno preso il via durante il mese di febbraio, è la ginnastica Feldenkrais, programmata per ogni lunedì mattina fino almeno al mese di giugno.

“Siamo molto felici di vedere il successo di questa ginnastica molto leggera ma che porta tanti benefici: i corsi sono già pieni, sono molti coloro che vogliono partecipare”, hanno dichiarato dal centro.

L’attenzione per la salute mentale

Il progetto “Generazione Senior Attivati” ha anche dato il via al ciclo di incontri Serena-mente, una serie di appuntamenti gratuiti con una psicologa. Una volta al mese verrà affrontato in gruppo un tema diverso: il primo, che si è tenuto il 9 febbraio, ha riguardato la solitudine, quali sono le cause e quali le strategie per affrontarla.

“Si tratta di una novità molto apprezzata e utile, che ha visto una grande partecipazione. Sono stati più di 30 i frequentatori che hanno partecipato – hanno proseguito dal centro – Oltre agli incontri in conferenza, la psicologa si rende disponibile per incontri individuali, sempre del tutto gratuiti grazie al contributo regionale, e anche questi sono molto apprezzati”, hanno concluso.

I festeggiamenti per Carnevale

Per quanto riguarda le attività consuete del Girasole, giovedì 19 si terrà la festa di Carnevale:

“Ci saranno alcune scenette preparate dal laboratorio teatrale e, ovviamente, un rinfresco a base di chiacchiere”, hanno concluso dal centro.