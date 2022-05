Gestione dei servizi bibliotecari

Il passaggio alla fine di maggio, nessuna chiusura della biblioteca.

Il Sistema Bibliotecario CUBI, di cui fa parte anche la Biblioteca di Vimercate, si appresta a sostituire il software di gestione delle biblioteche, con il nuovo applicativo Clavis NG, già da diversi anni positivamente collaudato in moltissimi e dinamici sistemi bibliotecari del centro-nord Italia.

Novità in Biblioteca a Vimercate, il sistema CUBI cambia il software di gestione

Questa innovazione, oltre a garantire numerosi plus di servizio per l’utenza e per i bibliotecari, permetterà significative economie di spesa sia sul fronte tecnologico, sia grazie al possibile riutilizzo di record catalografici prodotti da altri sistemi bibliotecari. Per lo start-up e la gestione tecnica del nuovo software, CUBI potrà contare su un innovativo rapporto di collaborazione con il Settore Biblioteche della Provincia di Brescia.

La sostituzione del software gestionale in uso nelle Biblioteche è un’innovazione che modifica profondamente le procedure di lavoro di circa 200 operatori attivi nelle 70 biblioteche Cubi, oltre che le modalità d’utilizzo del servizio da parte del pubblico.

L’intervento di messa in linea del nuovo software avrà inizio domenica 29 maggio e proseguirà nei giorni 30, 31 maggio e 1° giugno. In questi ultimi tre giorni non sarà possibile utilizzare alcun servizio informatico ordinariamente garantito nelle biblioteche.

Nessuna chiusura

La Biblioteca Civica di Vimercate rimarrà aperta al pubblico nelle giornate del 30 e 31 maggio, 1 giugno 2022 con la sospensione dei seguenti servizi: ricerche a catalogo, richieste di prestito interbibliotecario, nuove iscrizioni.

Non sarà garantito inoltre il prestito dei documenti della biblioteca.

La biblioteca resterà comunque aperta alla cittadinanza per: restituire regolarmente i libri in carico, ritirare i libri precedentemente prenotati, consultare e leggere i quotidiani, le riviste e ogni altro documento durante i regolari orari di apertura della biblioteca, accedere all’area studio, esplorare i nuovi ambienti recentemente aperti in biblioteca come la gaming pod (postazione play

station in biblioteca) e gaming zone (area gioco da tavolo in biblioteca).

"Il rinnovamento e il cambiamento in meglio che muove da sempre le attività relative al mondo della biblioteca a Vimercate e nel

sistema è ancora una volta la cifra che caratterizza questo adeguamento tecnologico - ha dichiarato Elena Lah, assessore alla promozione della Città. La collaborazione e il principio dell'open source riflettono l'apertura e l'idea di rete che è alla base della nostra idea di cultura, crescita e scambio."

Il personale della biblioteca, in vista del passaggio al nuovo gestionale, sarà impegnato martedì 24 maggio dalle ore 9.00 alle ore 12.30 nel corso di aggiornamento; pertanto la biblioteca aprirà al pubblico alle ore 14.30.