Novità in Medateca: arriva lo Spazio Games Time

“Nel dubbio, vai in biblioteca”. Così scrive un’iconica scrittrice. Un luogo che, qui, nelle vesti della Medateca, vuole ascoltare sempre di più le esigenze e le necessità dei suoi utenti, soffermandosi su temi diversi e variegati, in questo caso il gioco. Quest’ultimo può costituire un importante strumento per migliorare le competenze individuali e collettive, consentendo l’incontro con nuove persone in un ambiente piacevole. È così che arriva una proposta innovativa che vuole dare ancor più voce alle potenzialità della Medateca su un tema come il gioco. Come? Dedicando ai giovani, teenagers, lo SPAZIO GT – Games time.

A Meda arriva lo SPAZIO GT – Games Time

Stiamo parlando di uno spazio fisico ed esperienziale, in cui lettura e gioco possono convivere in un universo di contaminazione tra diversi linguaggi, pensato per favorire la socializzazione positiva dei teenagers.

Il gioco da tavolo è una sfida in perfetto equilibrio tra fortuna e strategia, tra innovazione e tradizione, che trova i suoi punti di forza nel proporre la ludofiliia come alternativa culturale alla ludopatia.

In un’ottica di co-progettazione e co-organizzazione con la Cooperativa CAeB, e in collaborazione con l’Associazione Amici della Medateca viene aperto lo SPAZIO GT –Games Time, individuando un’area specifica della Medateca, in cui collocare Board Games, giochi in scatola tradizionali e di nuova generazione.

Al fine di proporre un’offerta quanto più varia possibile, sono stati acquistati e si continuerà ad implementare i materiali di gioco necessari all’allestimento di questo spazio. Non solo. L’idea è di prevedere l’organizzazione di attività specifiche, di volta in volta definite e dirette a soddisfare le esigenze del pubblico giovane.

Gli obiettivi

Lo scopo di questo spazio è fornire ai giovani l’opportunità di divertirsi in un ambiente sicuro, mettendo a loro disposizione giochi per la fruizione di gruppo e la possibilità di partecipare ad attività organizzate come tornei, sfide ed eventi legati al gioco. La finalità è acquisire e fidelizzare un’intera generazione di giovani giocatori.

Il gioco viene inteso come mezzo culturale, ricreativo, di intrattenimento, di simulazione, di socializzazione e in questa veste svolge un ruolo importante per sviluppare diverse capacità: seguire le regole, prendere decisioni strategiche, collaborare con i compagni di gioco, favorire le relazioni interpersonali nel rispetto degli

altri. Realizzare uno spazio riservato al gioco rientra nelle finalità della biblioteca, intesa come luogo di trasmissione culturale, socializzazione, aggregazione aperto alla comunità, di scambio e di crescita.

Le origini di questo progetto

La prospettiva di SPAZIO GT – Games Time si basa sulla mission caratterizzante la Biblioteca Civica di Meda: organizzare iniziative di vario genere rivolte a diverse fasce d’età di utenti. In particolare, in riferimento alle Linee Programmatiche 2022-2027 dell’Amministrazione, si parla di una Meda più Inclusiva secondo cui si intende

porre “una particolare attenzione alla fatica dei nostri giovani nell’affrontare un presente che offre molte connessioni virtuali, ma spesso è privo di luoghi per crescere guidati da un’ipotesi positiva sul futuro”.

E ancora, negli indirizzi strategici individuati nel Documento Unico di Programmazione 2023-2025 risalta la volontà di proseguire nella politica di offrire ai cittadini una ricca e partecipata proposta culturale affinché Meda sia davvero un luogo dove incontrarsi, agire, partecipare e fruire di iniziative e attività ogni cittadino

possa essere artefice e motore principale della comunità.

Il focus sui giovani

Il continuo proporre iniziative per i teenager, create su misura per loro, intende favorire le relazioni sociali positive e il loro avvicinamento alla Medateca e alla città stessa. In loro vi è un grande potenziale che apporterebbe profondo valore a Meda. La risposta positiva a diversi progetti passati motiva ad andare sempre più incontro alle nuove generazioni e alle loro esigenze, osservandole e ascoltandole. Le recenti novità riguardano la sezione Teens introdotta in Medateca, così come l’inaugurazione dello scaffale Manga, ricco di celebri fumetti giapponesi, accompagnato da un corso di disegno svoltosi lo scorso anno e organizzato ad hoc

per i ragazzi che ha suscitato entusiasmo e interesse. Gli appuntamenti con Ruoliamo in biblioteca: alla scoperta di Dungeons and Dragons sono riusciti a trasportarci nel magico mondo del fantasy. Progetti, questi, sempre ben pensati e supportati da professionisti del settore.

Il Comune di Meda sta lavorando a fondo per offrire ai giovani momenti e opportunità cucite su di loro; dalla Consulta Meda Giovani, agli spazi in Medateca e al Bilancio Partecipato.

“Con questo nuovo progetto vogliamo dare ancor più valore agli spazi della nostra Medateca, un luogo ben progettato sin dalle origini che non aspetta altro che esprimersi al meglio per la comunità - ha affermato Fabio Mariani, Assessore alla Cultura e Medateca. I giovani sono diventati un punto cruciale su cui pensare continue progettualità al fine di innescare connessioni forti e durature tra le realtà di Meda. Fino a oggi abbiamo elaborato diverse proposte indirizzate ai giovani e tutte hanno ricevuto feedback positivi, motivandoci a mantenere questo tema prioritario e di slancio per nuove iniziative. Nel prossimo futuro, dopo la prima fase di rodaggio, apriremo anche a tutta la libera utenza la possibilità di giocare e divertirsi con sempre nuovi giochi, da quelli tradizionali a quelli più moderni.”

L’evento lancio di SPAZIO GT – Games time e il programma

Venerdì 9 febbraio 2024 in Medateca, apre lo SPAZIO GT, con la Cooperativa CAeB e la Associazione Amici della Medateca. La giornata è così organizzata: dalle ore 14:30 alle 19:00 al piano terra della Medateca, ci sarà l’esposizione dei giochi dello SPAZIO GT con giochi da tavolo e molto altro, ad accesso libero. Alle ore

16:15 vi sarà l’inaugurazione dello SPAZIO GT al piano -2 (interrato) della Medateca. Dalle ore 16:30 alle ore 18:30 presso lo SPAZIO GT, prenderà vita GIOCHI IN CODICE, seduta di gioco organizzato per ragazzi da 14 a 19 anni: prenotazione obbligatoria, a partire dal 30/1/2024, tramite la app C'èposto accessibile dal sito di

BrianzaBiblioteche.

A partire dal 16 febbraio 2024, tutti i venerdì, dalle 16:30 alle 18:30, per i ragazzi dai 14 ai 19 anni, aprirà lo SPAZIO GT – Games time, ad accesso libero fino ad esaurimento posti.