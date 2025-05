Il Comune di Usmate Velate cambia il gestore del servizio di raccolta di abiti e scarpe usati. La giunta Mandelli ha infatti approvato una bozza di convenzione con Humana People to People Italia Onlus che installerà in paese i nuovi cassonetti per la raccolta, mentre la precedente associazione che promuoveva il servizio, ha già rimosso i propri.

Novità per la raccolta degli abiti e delle scarpe usati

I cittadini dovranno attendere qualche giorno per poter conferire nei nuovi contenitori e riciclare i propri indumenti o calzature usate. I cassonetti saranno posizionati negli stessi punti di raccolta precedenti, quindi nei parcheggi delle scuole Rodari e Renzi, nel parcheggio di via Vivaldi a Cascina Corrada e all’ ingresso del centro sportivo. Lo svuotamento degli stessi avverrà con cadenza settimanale.

«Siamo molto soddisfatti di questo accordo - hanno detto gli assessori Pietro Isotti e Luisa Mazzuconi - Humana promuove a livello ambientale il progetto delle tre R nella gestione dei rifiuti sostenibili ossia Ridurre, Riutilizzare e Riciclare. Il servizio si occupa inoltre del riutilizzo attraverso la vendita dei capi non usurati dando al servizio un valore sociale aggiunto. Oltre al servizio di raccolta nel territorio Humana offrirà dei progetti formativi alle nostre scuole nel prossimo anno scolastico».

La Onlus recupererà indumenti, scarpe, tessili e borse. Il materiale verrà poi smistato. I vestiti in buone condizioni saranno in parte rivenduti in negozi fisici o online, e permetteranno un ricavo che finanzierà progetti sociali, anche in paesi in via di sviluppo.

I vestiti non riutilizzabili invece verranno destinati al riciclo come materia prima. Il materiale non recuperabile verrà inviato all’inceneritore.

Un dato significativo: mediamente ogni anno vengono smaltite 31 tonnellate di rifiuti tessili, ciò significa circa 3 chili di vestiti per ogni abitante l’anno.