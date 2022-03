Novità sull'Irpef e sulla Tari a Concorezzo

Novità sul fronte dell'Irpef a Concorezzo. L'Amministrazione comunale ha infatti deciso di estendere la fascia di esenzione stabilendo che non dovranno pagare la tassa sul reddito le persone con reddito inferiore ai 15mila euro.

La misura è retroattiva e prevede l’esenzione a partire dal 1° gennaio 2022. Fino alla ratifica in Consiglio Comunale avvenuta il 23 marzo, di questa misura programmata dalla Giunta Capitanio, l’esenzione era relativa ai redditi a partire dai 12mila euro.

“Allargare la fascia di esenzione IRPEF equivale di fatto ad alleggerire complessivamente 700 contribuenti del pagamento della tassa sul reddito- ha affermato l’assessore al Bilancio Riccardo Mazzieri-. E’ una scelta politica in cui crediamo fortemente e che va nella direzione di un sostegno diretto alle famiglie. La fascia di esenzione, fino al 2021, era riferita a redditi fino a 12mila euro. La nostra scelta di ampliare tale fascia deriva dalla volontà di andare incontro a sempre più famiglie concorezzesi pur mantenendo invariati i servizi che eroghiamo all’intera cittadinanza”.

Questa misura si somma a quella stabilita per i negozianti e le aziende del territorio di riduzione della tassa sui rifiuti.

Oltre all’esenzione, sono stati modificati anche gli scaglioni per l’applicazione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, come segue:

a) per i redditi fino a € 15.000 l’aliquota dell’addizionale comunale è dello 0,60%;

b) per i redditi superiori a € 15.000 e fino a € 28.000 l’aliquota dell’addizionale comunale è dello 0,65%;

c) per i redditi superiori a € 28.000 e fino a € 50.000 l’aliquota dell’addizionale comunale è dello 0,70%;

d) per i redditi superiori a € 50.000 l’aliquota dell’addizionale comunale è dello 0,80%

Ridotta del 75% la TARI dei negozi e delle aziende

L’Amministrazione comunale di Concorezzo ha inoltre programmato una riduzione della TARI per le attività economiche e commerciali. Una decisione presa per sostenere la ripresa economica dopo questi due anni di pandemia. Il provvedimento è stato ratificato in Consiglio comunale il 23 marzo. La riduzione delle tariffe della tassa sui rifiuti è relativa al secondo semestre 2021 e al primo trimestre 2022.

Per quanto riguarda il 2021 lo sconto sarà del 50% mentre per il 2022 del 25%. La riduzione è prevista per le utenze non domestiche e si tratta di una misura che rientra nelle azioni a sostegno delle attività economiche concorezzesi in questo periodo di covid. Le aziende troveranno lo sconto direttamente in bolletta con l’avviso di pagamento della tassa.

“Abbiamo deciso di sostenere le aziende concorezzesi con interventi concreti fin dall’inizio della pandemia- ha affermato l’assessore al Bilancio Riccardo Mazzieri. Oggi presentiamo questa ulteriore azione che prevede una riduzione della tassa dei rifiuti del 75%. Si tratta evidentemente di una decisione presa per aiutare in modo concreto le aziende concorezzesi che si trovano a vivere questa ripartenza economica dopo due anni così difficili. Un modo per alleggerire la pressione fiscale dei negozianti e delle aziende del nostro territorio”.

Questo intervento si affianca alle iniziative già intraprese dall’amministrazione comunale in questi due anni in favore del commercio locale tra cui i 100mila euro a fondo perduto in sostegno dei commercianti e delle micro-piccole-medie imprese (MPMI) relativi al bando “Promozione dei Distretti del Commercio per la ricostruzione economica territoriale urbana” di Regione Lombardia cui il DUC. Altri interventi mirati sono stati fatti, ad esempio, in occasione del Natale quando l’Amministrazione comunale è intervenuta con un importante contributo per gli addobbi natalizi e la filodiffusione nelle vie della città sgravando i commercianti da investimenti in questo ambito.