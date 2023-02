Nozze di ferro per Rino e Antonietta: festa a Lentate.

Nozze di ferro per Rino Rizzetto e Antonietta De Longhi

Nella foto in bianco e nero scattata il 14 febbraio 1953, giorno delle nozze, lei lo prende a braccetto, quasi a voler indicare che lui sarebbe stato il suo sostegno, la persona a cui appoggiarsi per il resto della vita. Settant’anni dopo, nello scatto a colori realizzato durante la festa organizzata dai loro famigliari per celebrare le nozze di ferro, è lui a posare dolcemente la mano sulla spalla di lei, in segno di protezione, ma anche di fiducia verso la donna con la quale ha condiviso tutto, gioie e grandi soddisfazioni, ma anche momenti di difficoltà.

Si sono sposati a San Valentino

Fanno affidamento l’uno sull’altra Rino Rizzetto e Antonietta De Longhi, che proprio nel giorno dedicato agli innamorati hanno tagliato il traguardo di settant’anni di vita insieme. E quale occasione migliore di San Valentino per celebrare una coppia che è l’esempio dell’amore vero e incondizionato, che resiste a tutte le avversità, proprio come il ferro. Entrambi sono originari del Veneto: Rizzetto è nato il 14 settembre 1930 a Musile di Piave, in provincia di Venezia, mentre De Longhi il 2 novembre 1932 a Monastier, in provincia di Treviso.

La loro storia d'amore

«Si sono conosciuti nel 1950 grazie a un amico di Rino che lavorava con Antonietta - raccontano i famigliari - E’ stato subito colpo di fulmine».

L’anno successivo (1951) Rino si è trasferito a Lentate sul Seveso, dato che la Lombardia offriva le possibilità che in Veneto non c’erano, e si è affermato come falegname specializzato. Due anni dopo, il 14 febbraio 1953, hanno coronato la loro storia d’amore con il matrimonio e Antonietta si è trasferita definitivamente a Lentate. Il 23 dicembre 1953 è nata la primogenita, Mariuccia, il 5 maggio 1956 la secondogenita Silvana e il 27 settembre 1968 Roberto.

Sono genitori, nonni e anche bisnonni

I figli hanno donato loro la gioia di diventare nonni: Mariuccia (sposata con Donato) è infatti madre di Valeria e Francesco; Silvana (sposata con Luigi) ha avuto Letizia e Alessandra, mentre Roberto convive con Nadia.

E da otto mesi un’altra grande felicità ha riempito il cuore della coppia inossidabile: il 18 giugno è infatti nato Enea, figlio di Francesco.

Sincerità e rispetto alla base della loro unione

E tutti i parenti, martedì, hanno festeggiato con una fantastica torta questo anniversario da record.