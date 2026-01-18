Nozze di titanio per Guido e Carolina: sono marito e moglie da settant’anni

Carolina e Guido Donnini sono una coppia “inossidabile”: lui 94 anni e lei 89 anni, residenti a Giussano, sono sposati dal 1956, e il 14 gennaio hanno festeggiato i 70 anni di matrimonio, un esempio di amore e unione per tutta la famiglia.

Insieme da 70 anni

Un amore di «titanio» che dura da 70 anni, che è diventato esempio per tutta la famiglia. Guido Donnini 94 anni e Carolina Sbarra 89 anni, hanno festeggiato le nozze di titanio, un traguardo, che oggi come oggi, è riservato a pochi e simboleggia l’unione inossidabile, capace di andare oltre qualsiasi ostacolo e crisi. La coppia è originaria di Cassolana, una piccola frazione nel comune di Bagnone, in provincia di Massa-Carrara, nel cuore della Lunigiana.

Lei una grande cuoca fin da piccola, lui un bell’uomo alto con i baffi; un bel giorno si sono innamorati.

Le nozze nel 1956 nella Lunigiana e poi il trasferimento a Giussano

Hanno convolato a nozze il 14 gennaio 1956 nella chiesa di Gabbiana.

Da li, con un piccolo bagaglio, hanno preso il treno e con un motorino che li aspettava alla stazione hanno raggiunto Giussano dando inizio alla loro avventura che ormai prosegue da 70 anni. Hanno visto il mondo cambiare intorno a loro. In gioventù hanno conosciuto momenti davvero difficili, che li hanno spinti ad emigrare. Poi, rimboccandosi le maniche, da un secchiello di malta hanno costruito la casa in cui abitano ora e giorno dopo giorno hanno costruito il loro percorso.

La famiglia

Sono diventati genitori di Daniela e Renata, e poi nonni di Aurora e Arianna, donando alle nipoti quei momenti che si ricordano per tutta la vita.

Nel 2023 è arrivata una ventata di aria fresca; sono diventati bisnonni di Filippo, che ha portato vivacità nei loro cuori.

L’anno scorso hanno potuto rivivere il giorno del loro matrimonio partecipando alle nozze della nipote Arianna Turati – consigliera comunale d Forza Italia- che, legata con affetto alle origini dei nonni, ha deciso di sposarsi nella stessa chiesa con il marito Fabio.

Ora sono il racconto di una vita condivisa, di due persone che hanno camminato fianco a fianco attraversando epoche, cambiamenti, difficoltà e gioie, restando però sempre mano nella mano.

Una vita insieme che tutta la famiglia festeggerà tra pochissimi giorni.