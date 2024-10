Cinquant’anni di vita insieme, condividendo gioie, difficoltà e sacrifici ma sempre uniti. Nozze d’oro per il consigliere comunale Alessio Cettul (Sì per Limbiate - Romeo sindaco) e Maria Teresa Sarti, entrambi dipendenti comunali in pensione.

Nozze d’oro per la coppia che lavorava in Comune

La coppia ha celebrato l’ambito traguardo domenica dell’altra settimana con una bella festa in famiglia insieme ai figli Barbara e Maurizio di 48 e 43 anni, e i tre adorati nipoti.

«Ci siamo sposati il 22 settembre 1974 che era una domenica e abbiamo festeggiato 50 anni di matrimonio il 22 settembre 2024 che era sempre una domenica» hanno ricordato marito e moglie.

Alessio e Teresa si sono conosciuti nel 1971 in una sala da ballo a Cusano Milanino, lui abitava a Limbiate, lei a Cinisello Balsamo. Dopo tre anni si sono sposati e si sono trasferiti in città. Alessio è diventato dipendente del Comune di Limbiate nel 1973 e ha prestato a lungo servizio all’ufficio tributi, Teresa è arrivata quattro anni dopo, ha lavorato nei nidi e poi all’accoglienza.