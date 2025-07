La cerimonia

Il matrimonio a «casa» della sposa, nella chiesa di Santo Stefano

Fiori d’arancio... rossoblu. Stagione da incorniciare per 06, classe 1999 di Villasanta, che dopo aver conquistato la salvezza in Serie A con il Cagliari, è convolato a nozze con la sua compagna, la coetanea caprianese Sara Tulli.

Nozze vip a Capriano. Il terzino del Cagliari dice «sì» alla sua Sara

Il matrimonio è stato celebrato sabato mattina della scorsa settimana in «casa» della sposa, nella chiesa di Santo Stefano a Briosco. Lei splendida in un semplice abito bianco e capelli sciolti, lui elegantissimo in blu.

Alla cerimonia del fatidico «sì» - arrivata ad un anno di distanza dalla proposta di matrimonio a Madrid, a marzo del 2024 - hanno preso parte diversi amici di Villasanta e compagni di squadra di Zappa, che quest’anno ha disputato forse la sua miglior stagione da professionista nella massima serie. In totale, infatti, il difensore scuola Inter ha collezionato ben quaranta presenze tra campionato e Coppa Italia (di cui diverse con la fascia di capitano al braccio) condite da tre gol, compresa una storica doppietta contro il Milan.

Soddisfazioni che però sono passate in secondo piano rispetto alla straordinaria emozione vissuta durante le nozze dalle forti tinte rossoblu. Gli anelli, infatti, sono stati portati all’altare da una bambina con indosso la maglietta del Cagliari, mentre durante la festa lo stesso Zappa ha intonato insieme ai compagni l’inno della squadra «Tifo Cagliari e boh» che riecheggia ad ogni partita casalinga.

I novelli sposi, insieme da sette anni, ora si godono la luna di miele in un romantico e lussuoso resort alle Maldive.