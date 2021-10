Nozze vip a due passi da Besana: tra gli invitati Ibrahimovic e tanti calciatori famosi

Villa Lattuada

Tra gli invitati anche Bonucci, Pirlo, Ambrosini, il trio Il Volo, il comico Pintus o lo chef Mainardi.

Nozze vip a Villa Lattuada a Casatenovo, comune limitrofo a Besana in Brianza. Patrizio Leoni, manager di Deutsche Bank noto nel mondo della finanza per essere il gestore dei portafogli di molti personaggi del mondo dello sport, ha infatti scelto la dimora di Galgiana per convolare a nozze con Marta Greco. Moltissimi i vip invitati al matrimonio, organizzato dalla nota wedding planner Silvia Slitti, moglie dell'ex calciatore di Inter, Milan, Sampdoria e Verona Gianpaolo Pazzini, oggi commentatore di Dazn.

Nozze vip a Casatenovo

Come riportano i colleghi di PrimaMerate.it, sono stati numerosi gli ospiti di prestigio alla festa di nozze, che si è tenuta lunedì 27 settembre a Casatenovo. Tutti legati in qualche modo al mondo del calcio e dello sport: Zlatan Ibrahimovic, che ha posato per le foto insieme allo chef di "casa" Daniele Fabris, ma anche Andrea Pirlo, Leonardo Bonucci, Massimo Ambrosini e Andrea Bertolacci.

A intrattenere gli invitati illustri è stato il celebre trio Il Volo, è toccato invece al noto comico Angelo Pintus strappare risate e applausi ai presenti. Ai fornelli, insieme a Fabris, c'era anche Andrea Mainardi, chef conosciutissimo per le sue numerose comparsate nei vari programmi tv (da La Prova del Cuoco su Rai Uno e Cotto e Mangiato su Italia Uno).

In molti, tra i residenti nei pressi della villa, non hanno potuto non notare il gran finale con i fuochi d'artificio che hanno illuminato a giorno il cielo sulla frazione di Galgiana.

