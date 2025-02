Numeri record nel 2024 per la Biblioteca di Vimercate

Nel 2024, la biblioteca di Vimercate continua a essere un punto di riferimento per la comunità, confermando il suo ruolo cruciale come centro culturale e di aggregazione. Con un bilancio straordinario e una visione sempre più orientata al futuro, anche grazie al progetto partecipato “La biblioteca del futuro” che la vede protagonista, la struttura si distingue per la sua capacità di rispondere alle esigenze dei cittadini, in un contesto che guarda sempre più alla digitalizzazione e alla condivisione di spazi e conoscenze.

Biblioteca di Vimercate: un punto di riferimento sempre aperto

Nel corso dell'anno, la biblioteca ha aperto le sue porte per ben 301 giorni, garantendo un servizio costante e puntuale alla cittadinanza. Con un'apertura settimanale di 43 ore e 30 minuti, la biblioteca si conferma una risorsa fondamentale, accessibile a tutti e sempre pronta ad accogliere chi desidera imparare, studiare o semplicemente trascorrere del tempo in un ambiente stimolante.

Numeri da record

Il 2024 ha visto un aumento significativo degli accessi annuali, raggiungendo quota 190.106. Questo dato dimostra l'alta frequentazione della struttura, che si traduce in 631 accessi giornalieri. La biblioteca non è solo un luogo di passaggio, ma un centro di attività quotidiane, con 106 posti disponibili per i visitatori, che risultano particolarmente apprezzati. In particolare, sono stati registrati 34.621 occupazioni annuali, con 115

occupazioni giornaliere dei posti disponibili, segno di un utilizzo continuativo e diversificato degli spazi.

Un patrimonio ricchissimo e in continuo rinnovamento

Uno degli aspetti che ha reso la biblioteca di Vimercate una vera eccellenza è l'offerta tecnologica, che va oltre i libri e gli spazi fisici. Nel 2024 sono stati registrati 132.728 prestiti totali, tra 124.718 libri, DVD, periodici, giochi, 4.325 attraverso la piattaforma digitale MLOL, che offre e-books, audiolibri, film e altro materiale digitale e 3.685 prestiti effettuati tramite SMARTlocker, il nuovo sistema automatizzato di prestito. Sono ben 6.804 gli utenti attivi, di cui un quarto residente a Vimercate. Il patrimonio di libri, periodici, DVD, giochi e altro materiale è di 95.773 unità, continuamente rinnovato grazie a 3.419 acquisti di materiale solo per il 2024.

Biblioteca come spazio di incontro e attività

La biblioteca non è solo un luogo di lettura, ma anche di incontro e cultura. Nel 2024 sono stati 1.090 gli utilizzi degli spazi messi a disposizione per eventi, conferenze, attività educative e culturali. Tra questi, 301 utilizzi dell'auditorium, 773 delle sale studio e 16 della galleria, confermano la grande varietà di eventi e iniziative organizzate per la comunità.

Un'attenzione particolare è rivolta alla sala studio, che ha registrato 1.778 accessi durante l'anno. La sala, gestita dal progetto Koinè, è stata aperta per 104 giorni e ha rappresentato un punto di riferimento per chi necessita di uno spazio tranquillo e adeguato per lo studio e la concentrazione.