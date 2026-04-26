Nuova area verde a Robbiano, dedicata a Vincenzo Terraneo

L’Amministrazione di Giussano rende omaggio a Vincenzo Terraneo, robbianese doc, con l’intitolazione del nuovo spazio verde aperto, pochi giorni fa, proprio a Robbiano.

Riqualificazione in centro

Dalla fine del mese di marzo si è conclusa la riqualificazione dell’area compreso tra via Dante, via Monte San Michele e piazza Cadorna. Già da qualche settimana è aperto e pienamente fruibile il nuovo parcheggio realizzato nell’ambito del progetto, ma i lavori sono finiti anche nell’area verde.

L’intervento, voluto dall’Amministrazione e reso possibile grazie a un finanziamento di 500mila euro della Regione, ha l’obiettivo di migliorare la fruibilità della frazione, garantire maggiore sicurezza e valorizzare le aree storiche e verdi, creando uno spazio di relazione in prossimità dei principali servizi presenti sul territorio.

L’intitolazione

Nei giorni scorsi, la Giunta ha approvato anche l’intitolazione del nuovo giardino all’indimenticata figura di Terraneo, scomparso nel 2022, in considerazione del profondo legame con la comunità locale e del suo impegno.

«Siamo soddisfatti nel vedere questo intervento ormai giunto alle sue fasi finali, un’opera che restituisce alla cittadinanza uno spazio riqualificato, più sicuro e pienamente fruibile – ha commentato il sindaco Marco Citterio – Questo progetto rappresenta anche un’occasione per rafforzare il senso di comunità, grazie alla creazione di un luogo di incontro e socialità. Per questa ragione, abbiamo voluto che questo spazio fosse dedicato a Vincenzo Terraneo, una figura che ha dato molto a Robbiano attraverso il suo impegno civico, culturale e associativo: un modo per custodirne la memoria e trasmettere alle future generazioni i valori che ha incarnato».

In programma un momento pubblico di celebrazione

Un scelta dell’Amministrazione che sarà apprezzata da tanti in frazione.