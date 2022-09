Nuova asfaltatura e senso unico in via XXV Aprile per completare i lavori

Nuova asfaltatura e senso unico in via XXV Aprile, a Desio, per completare i lavori.

Nuova asfaltatura in arrivo in via XXV Aprile per ultimare gli interventi di riqualificazione nell’area compresa tra via Buozzi e via Guarenti, cantiere per la realizzazione della rotatoria all’intersezione delle vie XXV Aprile/Guarenti/Tagliabue Un intervento per la riqualificazione prevista dal Piano Generale del Traffico Urbano. Dal 12 al 16 settembre sarà predisposto il divieto di circolazione con chiusura della strada (il passaggio resta comunque garantito ai residenti e al trasporto pubblico).

L'intervento nel tratto tra via Buozzi e via Guarenti

Nello specifico: in via XXV Aprile, nel tratto compreso tra via Buozzi e via Guarenti, viene istituito il transito a senso unico di marcia con direzione da Nord verso Sud dalle 9 di lunedì 12 sino al termine delle operazioni di riqualificazione, indicativamente previste per le 17 di venerdì 16 settembre. I veicoli che circolano nel senso opposto sono deviati a monte del cantiere su percorsi alternativi (via Tagliabue/via Filippo da Desio/via Molinara). Nello stesso tratto, durante l’esecuzione dei lavori, il limite massimo di velocità viene ridotto a 30 Km/h.